Жизнь на Земле без Луны: выжили ли бы океаны и люди

Что было бы из Земы не было Луны / © pexels.com

Луна притягивает воду, создавая регулярные приливы и отливы в океанах. Солнце тоже влияет на движение воды, но только на 40% по сравнению с Луной. Основная сила, определяющая движение океанов и формирующая жизнь в них, происходит именно от Луны.

Если бы вода в океанах почти не перемещалась, не возникли бы коралловые рифы и многие моллюски, которые остаются на месте и питаются движением воды. Соответственно, вся морская экосистема выглядела бы совсем по-иному.

Почему Луна так важна для Земли

Луна расположена далеко — почти 385 тысяч километров от нас. Но ее влияние на Землю сильнее любого другого небесного тела. Благодаря Луне:

формируются привычные приливы и отливы;

рельеф океанского дна и берегов сложился именно так, как мы его видим;

появились и смогли выжить многочисленные виды морских животных;

продолжительность суток стабильная — 24 часа;

ось вращения Земли удерживается ровной, поэтому климат не испытывает резких скачков.

Если бы Луны не было, наша планета стала бы гораздо более хаотичной: дни короче или длиннее, климат менялся бы резко, океаны и морская жизнь выглядели бы иначе.

Луна — это не просто красивый "светильник" на небе. Она управляет океанами, формирует климат и определяет жизнь на Земле.