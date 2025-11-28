ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Жизнь на Земле без Луны: выжили ли бы океаны и люди

Луна управляет океанами и всем живым вокруг.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что было бы с Земы не было Луной, если бы

Что было бы из Земы не было Луны / © pexels.com

Луна притягивает воду, создавая регулярные приливы и отливы в океанах. Солнце тоже влияет на движение воды, но только на 40% по сравнению с Луной. Основная сила, определяющая движение океанов и формирующая жизнь в них, происходит именно от Луны.

Если бы вода в океанах почти не перемещалась, не возникли бы коралловые рифы и многие моллюски, которые остаются на месте и питаются движением воды. Соответственно, вся морская экосистема выглядела бы совсем по-иному.

Почему Луна так важна для Земли

Луна расположена далеко — почти 385 тысяч километров от нас. Но ее влияние на Землю сильнее любого другого небесного тела. Благодаря Луне:

  • формируются привычные приливы и отливы;

  • рельеф океанского дна и берегов сложился именно так, как мы его видим;

  • появились и смогли выжить многочисленные виды морских животных;

  • продолжительность суток стабильная — 24 часа;

  • ось вращения Земли удерживается ровной, поэтому климат не испытывает резких скачков.

Если бы Луны не было, наша планета стала бы гораздо более хаотичной: дни короче или длиннее, климат менялся бы резко, океаны и морская жизнь выглядели бы иначе.

Луна — это не просто красивый "светильник" на небе. Она управляет океанами, формирует климат и определяет жизнь на Земле.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie