Жизнь не заканчивается: женщина, которая умирала дважды, рассказала, о чем узнала в потустороннем мире.

Женщина дважды возвращалась из потустороннего мира

80-летняя духовная терапевт из Мэриленда Норма Эдвардс утверждает, что трижды пережила клиническую смерть . В двух из этих случаев она якобы «пересекала границу» и попадала в другое измерение, где встретила «потусторонних существ» и поняла главную цель человеческого существования.

Об этом Норма Эдвардс рассказала Daily Mail.

"Как вылить галактику в чайную чашку": первый опыт смерти

Первый опыт Норма Эдвардс пережила в 1971 году, когда ей было 26 лет, и она жила в Лондоне. Из-за осложнений беременности у нее случился выкидыш, а ее сердце остановилось во время хирургической операции. По словам женщины, в тот момент, когда врачи сражались за ее жизнь, она покинула свое тело.

По словам Эдвардс, она «пронеслась через абсолютно черный туннель» к полосам цветов, которые она «никогда не видела на Земле», прежде чем войти в чистое сияние. Она утверждает, что видела что-то похожее на огромный экран, который воспроизводил ее жизнь, разделенную на три части: жизнь, которую она планировала, жизнь, которую она прожила, и результат. Каждый обзор показал, что она не выполнила своей назначенной миссии.

После встречи со знакомыми «потусторонними духами» ей сообщили, что она не может остаться, и должна вернуться на Землю с посланием, что «жизнь не кончается, она превращается». После этого возвращение в тело было болезненным.

«Это было больно. Как будто попытка вылить галактику в чайную чашку. Мой дух огромен, поэтому когда эту энергию силой загоняешь обратно в маленькое тело, это больно», — рассказала Эдвардс о возвращении.

После этого опыта ее чутье обострились: она "видела насквозь тела людей", а лампочки взрывались, когда она проходила под ними. Этот глубокий опыт побуждал ее стать капелланом, и в течение 27 лет она работала в тюрьмах, чтобы оказывать духовную поддержку заключенным.

Миссия, которая еще не завершена

В следующий раз Норма Эдвардс оказалась на грани смерти в ноябре 2024 года – она пережила остановку сердца в своем доме в Мэриленде. Женщина утверждает, что сразу узнала ощущение — «туннель, смещение, тягу к другой стороне», но ее реанимировали именно перед «достижением Небес».

Когда в то утро она умерла второй раз, то почувствовала «женское присутствие», напомнившее ей то же сообщение, что она получила десятилетиями раньше. Вместе с уверением, что жизнь вечна, Эдвардс сказали, что она еще должна выполнить миссию: помогать другим избавиться от страха и относиться к жизни и смерти с ясностью.

Сегодня Эдвардс работает с общинами пожилых людей и помогает тем, кто приближается к концу своей жизни. Она призывает людей не бояться смерти, а воспринимать ее как переход. Норма Эдвардс считает, что страх является величайшим препятствием для человечества.

«Душа не умирает. Вы просто выходите из тела во что-то большее», — говорит она.

