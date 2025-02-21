Жизнь после смерти: ученые зафиксировали странную мозговую активность умерших пациентов

Профессор Гамерофф считает, что содержащаяся в мозге информация не исчезает после смерти.

Исследование ученых Университета Джорджа Вашингтона показало, что даже после остановки сердца мозг человека в состоянии клинической смерти продолжает проявлять активность.

Как сообщает Daily Mail, доктор Стюарт Гамерофф, анестезиолог и профессор Аризонского Университета, считает это свидетельством того, что сознание человека не исчезает после смерти, а переходит на другой уровень существования.

Исследование касалось семи пациентов, в отношении которых было принято решение прекратить лечение из-за распространенного системного критического заболевания. Среди них были двое мужчин и пять женщин в возрасте от 34 до 74 лет.

Команда ученых провела электроэнцефалограмму (ЭЭГ) каждому пациенту, когда их планировали отключить от аппаратов жизнедеятельности. Когда ЭЭГ пациента стала изоэлектрической или плоской, его объявляли мертвым.

Однако после того, как был зафиксирован момент смерти, произошел всплеск энергии продолжительностью от одной до 20 минут.

Доктор Гамерофф отметил, что после того, как сердце одного пациента перестало биться, его мозг продемонстрировал внезапный всплеск высокочастотной активности, называемой гамма-синхронностью, длившейся от 30 до 90 секунд.

Гамма-синхронизация – это тип паттерна мозговой волны, связанный с сознательным мышлением, осознанием и восприятием – видом деятельности, который происходит, когда вы думаете или обрабатываете информацию.

Это означает, что даже после остановки сердца мозг на короткое время демонстрировал признаки, которые можно связать с осознанием или сознанием.

Гамерофф считает, что содержащаяся в мозге информация не исчезает после смерти. Она может рассеиваться во Вселенной, а затем снова возвращаться, если человек возвращается к жизни. Этим он объясняет воспоминания людей, переживших клиническую смерть.

"Если их не оживить, и они умрут, вполне возможно, что эта квантовая информация может существовать вне тела, возможно бесконечно долго, как душа", — утверждает ученый.

Однако большинство ученых считают, что сознание является продуктом сложных взаимодействий в мозге, возникающих из сложных нейронных сетей, обрабатывающих информацию и создающих единый субъективный опыт.

Возможным объяснением всплесков активности называют кислородное голодание мозга.

Напомним, инопланетная церковь прославилась после того, как один из ее "целителей" начал продавать "энергетические шпильки" по цене до 10 000 долларов за штуку.

Читайте также: