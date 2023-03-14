Жизнь превратилась в ад: женщина била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в изнасиловании

Местные жители выходили на протесты и совершали самосуд над мужчинами, которых девушка обвинила в насилии.

В Великобритании в городе Барроу-ин-Фернесс 22-летняя девушка придумала историю об изнасиловании, чтобы стать популярной. Она избила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

22-летняя Элеонора Уильямс в мае 2020 года опубликовала сообщение в Facebook о том, что ее похитили и изнасиловали неизвестные мужчины. В родном городе девушки из-за этого вспыхнули беспорядки, местные требовали от полиции немедленно наказать подозреваемых.

Фото: dailymail.co.uk

Однако в ходе следствия выяснилось, что женщина все придумала: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она покупает в супермаркете молоток, которым собиралась причинить себе вред, и пачку лапши, которую она съела в гостинице в то же время, когда, как она утверждала, находилась в плену.

Фото: dailymail.co.uk

Следствием ее тщательно продуманной лжи стали попытки трех несправедливо обвиненных мужчин покончить с собой. На невинных, которых она обвиняла в насилии, нападали неизвестные и издевались над ними.

Суд установил, что женщина просто таким образом решила сфабриковать дело, чтобы стать популярной.

Один из потерпевших Мохаммед Рамзан, которого девушка обвинила в нападении, сказал суду, что заявления Элеоноры превратили его жизнь в "ад на земле". Он со слезами на глазах, добавил, что он пытался покончить с собой.

"Я получил бесчисленное количество угроз смерти в социальных сетях от людей со всего мира из-за того, к чему, по их мнению, я был причастен", — сказал он.

Другой потерпевший Джордан Тренгов сказал, что обвинения Уильямс "полностью разрушили" его жизнь. После того, как она обвинила его в изнасиловании и нападении, его дом разрисовали краской, а окно разбили. Он провел 73 дня в тюрьме и планировал совершить самоубийство.

Третий потерпевший Оливер Гарднер сказал, что его случайная встреча с Уильямсом в Престоне разрушила его жизнь. И по несправедливым обвинениям он тоже задумывался о суициде.

Кэмерон Бибби, который был первым мужчиной, обвиняемым Уильямс в изнасиловании в 2017 году, сказал, что ему пришлось удалиться из большинства социальных сетей. Он также боялся забирать своего сына из детского сада из-за осуждения.

По его словам, после того, как Уильямс опубликовала свою страницу на Facebook, его соседи расклеили на своих окнах наклейки "Справедливость для Элли".

На суде девушка заявила, что ей очень досадно, что так произошло, однако она не объяснила цель своего поступка. Суд установил, что женщина просто придумывала истории о том, что мужчины совершали над ней сексуальное насилие, публиковала это в социальных сетях и даже создавала фейковые страницы, на которых от имени своих жертв писала себе угрозы. Также подозреваемая сама себя травмировала, выдавая это за насилие со стороны мужчин.

Мать девушки на суде утверждала, что она доверяет своей дочери, несмотря на многие доказательства, свидетельствовавшие об обратном.

Фото: dailymail.co.uk

На суде офицер местной полиции утверждал, что заявления девушки были очень правдоподобными, однако когда они начали более тщательно расследовать дела, оказалось, что она все придумала, разрушив мужчинам их жизнь.

Суд признал девушку виновной в фабриковании доказательств и приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Великобритании две семьи-враги устроили дерзкую драку на кладбище Морристон в Свонсе.

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