Жизнь женщины превратилась в фильм ужасов после получения жуткого "подарка" по почте – фото

Она получила тревожное письмо от "незнакомца" и не может прекратить думать о нем.

Женщина поделилась своим ужасом после того, как получила тревожный "подарок", отправленный прямо домой от "таинственного лица".

Она объяснила, что переехала в новый дом только 10 месяцев назад – и дала свой адрес только ближайшему окружению.

Но однажды она вернулась домой и увидела, что в почтовом ящике ее ждет письмо из Филадельфии, штат Пенсильвания, что заставило ее задуматься над тем, что в нем может быть, ведь она никого оттуда не знает. Открыв письмо, она начала пугаться, поскольку он содержал тревожное послание из трех слов, а именно: "Думаю о тебе", а также маленький пакетик с ногтями пальцев рук и ног.

Письмо / Фото: reddit

В поисках ответов она поделилась необычным "подарком" на Reddit, спрашивая: "Зачем кому это присылать?". Она добавила: "Я ищу причины, почему кто мог бы прислать это кому-то? Это было адресовано мне. Я живу в этом доме всего 10 месяцев. Я живу на Среднем Западе и никого не знаю в Пенсильвании".

После получения письма женщина обновила конфиденциальность в своих аккаунтах в социальных сетях и удалила личную информацию, которой раньше делилась на публичных платформах. Она добавила: "Я подала заявление в полицию, но они не очень заинтересовались. Я отдала его коллеге, чтобы он сохранил его, я не хочу, чтобы оно было у меня дома, но когда-нибудь оно может стать доказательством... Это так странно, и чем дольше об этом ничего неизвестно, тем более жутко".

Комментируя ее публикацию, озадаченные пользователи написали:

Думаю, они думали о тебе... Со всеми ужасами, которые из этого вытекают

Это просто кто-то пытается напугать вас, заставив вас думать, что они знают вуду или воккан. Все знают, что воск из волос и крови жертвы используется при изготовлении куклы вуду.

Черт, это жутко! Будь осторожна и бдительна

В некоторых культурах такие вещи как обрезки ногтей и волос используются для наложения проклятия на человека. Что-то вроде вуду

Напомним, в Харькове мужчина несколько раз звонил в банк, чтобы показать свой половой орган. На суде он свои действия не объяснил.

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