Журналистку во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки: видео

Журналистку во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки: видео

Инцидент произошел на ферме во время съемки сюжета о нехватке работников с других стран.

В Великобритании журналистку CNN Анну Стюарт во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки.

Видео инцидента журналистка опубликовала в Twitter.

На кадрах видно, как Анну Стюарт во время съемки сюжета за ягодицы укусила одна из индеек.

"Она схватила меня за задницу", — прокомментировала журналистка.

На это индюки громко отреагировали звуком, который напоминает хохот.

"Оказывается, индейки действительно любят посмеяться надо мной", — добавила Стюарт, отметив, что на Рождество с большим удовольствием попробует индейку.

Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up ...



No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx — Anna Stewart (@annastewartcnn) October 19 2021

Издание Daily Star добавило, что инцидент произошел в Эссексе на ферме KellyBronze. Там журналистка записывала интервью с фермером Полом Келли, который рассказывал, что из-за нехватки рабочих из других стран Европы, в Великобритании не хватит индеек на Рождество.

Напомним, в США телеканал вместо прогноза погоды показал в эфире порно.

Читайте также:

Индюки, племенные коровы и гигантские кролики. В Кропивницком проходит аграрный фестиваль

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку