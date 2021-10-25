Журналистку во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки: видео

Инцидент произошел на ферме во время съемки сюжета о нехватке работников с других стран.
В Великобритании журналистку CNN Анну Стюарт во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки.
Видео инцидента журналистка опубликовала в Twitter.
На кадрах видно, как Анну Стюарт во время съемки сюжета за ягодицы укусила одна из индеек.
"Она схватила меня за задницу", — прокомментировала журналистка.
На это индюки громко отреагировали звуком, который напоминает хохот.
"Оказывается, индейки действительно любят посмеяться надо мной", — добавила Стюарт, отметив, что на Рождество с большим удовольствием попробует индейку.
Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up ...— Anna Stewart (@annastewartcnn) October 19 2021
No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx
Издание Daily Star добавило, что инцидент произошел в Эссексе на ферме KellyBronze. Там журналистка записывала интервью с фермером Полом Келли, который рассказывал, что из-за нехватки рабочих из других стран Европы, в Великобритании не хватит индеек на Рождество.
Напомним, в США телеканал вместо прогноза погоды показал в эфире порно.
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