Жуткая красота: туристка показала город-призрак, уничтоженный катастрофой (фото)

Геркуланума / © express.co.uk

Реклама

Италия известна своими античными достопримечательностями, однако город Геркуланум занимает в этом списке особое место. Журналистка и путешественница Кэти Оборн поделилась своими впечатлениями от путешествия к этому уникальному уголку, сохранившему дух Римской империи благодаря трагедии, произошедшей почти два тысячелетия назад.

Об этом сообщает Express .

Трагическая история и «эффект присутствия»

Геркуланум был богатым и цветущим городом до 79 года нашей эры, пока извержение Везувия не накрыло его лавой и пеплом. В отличие от популярных Помпеев, Геркуланум сохранился гораздо лучше. Здесь можно увидеть не только фундаменты, но и полноценные вторые этажи домов, оригинальные деревянные балки, двери и даже мебель.

Реклама

Город Геркуланум. / © express.co.uk

Путешественница отмечает, что атмосфера в городе одновременно завораживает и пугает. Особенно впечатляют детали быта яркие мозаики и не потерявшие цвета фрески, каменные печи с обугленными буханками хлеба. А также предметы ежедневного потребления, пролежавшие под пеплом тысячи лет.

Почему туристы выбирают Геркуланум?

Хотя город меньше Помпеи, он имеет ряд преимуществ для современного путешественника. Во-первых, сюда легко добраться: станция Ercolano Scavi расположена на железнодорожной ветке между Сорренто и Неаполем. Во-вторых, здесь гораздо меньше толп, что позволяет в тишине почувствовать мощную энергетику древних улиц.

Древняя мозаика в Геркулануме. / © express.co.uk

Однако за спокойствием скрывается трагедия: у древней береговой линии археологи продолжают находить человеческие останки. Кэти Оборн признается, что видеть это собственными глазами гораздо труднее, чем на фото, ведь история здесь становится ощутимой «в каждом камне».

Фонтан, сохранившийся после катастрофы в Геркулануме. / © express.co.uk

В последний раз извергавшийся в 1944 году Вулкан до сих пор возвышается над городом, создавая тревожный фон. Путешественница решила не подниматься на его вершину, сосредоточившись на прогулке по самому городу-призраку. Она подчеркнула, что именно Геркуланум дарит редкое сочетание исторической тишины и сильного эмоционального воздействия, которое невозможно забыть.

Реклама

Напомним, одна из самых популярных туристических локаций мира — фонтан Треви в Риме — станет платной для посетителей. Итальянские власти решились на этот шаг, чтобы справиться с чрезмерной толпой и обеспечить сохранение архитектурного шедевра.