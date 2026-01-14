- Дата публикации
Жуткая красота: туристка показала город-призрак, уничтоженный катастрофой (фото)
Путешественница рассказала об удивительном сохранении итальянского города-призрака.
Италия известна своими античными достопримечательностями, однако город Геркуланум занимает в этом списке особое место. Журналистка и путешественница Кэти Оборн поделилась своими впечатлениями от путешествия к этому уникальному уголку, сохранившему дух Римской империи благодаря трагедии, произошедшей почти два тысячелетия назад.
Трагическая история и «эффект присутствия»
Геркуланум был богатым и цветущим городом до 79 года нашей эры, пока извержение Везувия не накрыло его лавой и пеплом. В отличие от популярных Помпеев, Геркуланум сохранился гораздо лучше. Здесь можно увидеть не только фундаменты, но и полноценные вторые этажи домов, оригинальные деревянные балки, двери и даже мебель.
Путешественница отмечает, что атмосфера в городе одновременно завораживает и пугает. Особенно впечатляют детали быта яркие мозаики и не потерявшие цвета фрески, каменные печи с обугленными буханками хлеба. А также предметы ежедневного потребления, пролежавшие под пеплом тысячи лет.
Почему туристы выбирают Геркуланум?
Хотя город меньше Помпеи, он имеет ряд преимуществ для современного путешественника. Во-первых, сюда легко добраться: станция Ercolano Scavi расположена на железнодорожной ветке между Сорренто и Неаполем. Во-вторых, здесь гораздо меньше толп, что позволяет в тишине почувствовать мощную энергетику древних улиц.
Однако за спокойствием скрывается трагедия: у древней береговой линии археологи продолжают находить человеческие останки. Кэти Оборн признается, что видеть это собственными глазами гораздо труднее, чем на фото, ведь история здесь становится ощутимой «в каждом камне».
В последний раз извергавшийся в 1944 году Вулкан до сих пор возвышается над городом, создавая тревожный фон. Путешественница решила не подниматься на его вершину, сосредоточившись на прогулке по самому городу-призраку. Она подчеркнула, что именно Геркуланум дарит редкое сочетание исторической тишины и сильного эмоционального воздействия, которое невозможно забыть.
