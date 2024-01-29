Жуткая симуляция показала, что произойдет с человеческим телом без скафандра в космосе – видео

Создана симуляция, показывающая, что произошло бы с человеком в космосе без скафандра.

Об этом пишет ladbible.com.

Видео было создано DG EYE science на YouTube и показывает, чего именно может ожидать человек, если с него снимут скафандр и выбросят в пустыню Вселенной.

В ролике объясняется, что "удивительно, но человек, вероятно, не взорвется, но происходящее не менее шокирует".

В первые несколько секунд газы в человеческом теле будут "расширяться", что приведет к разрыву легочных тканей. В течение пяти секунд "вода на поверхности глаз, кожи и рта" начнет улетучиваться, а вода в крови "начнет кипеть".

В симуляции зрители видят, как тело раздувается и становится больше, поскольку кожа "достаточно эластичная и крепкая, чтобы выдерживать давление".

Наконец, после этого сердце "замедляется и останавливается", человек умирает от удушья.

В космосе нет ни атмосферы, ни давления, а при отсутствии давления вода в наших телах закипает, превращаясь из жидкости в газ.

"Как вы понимаете, учитывая, что 60 процентов человеческого тела состоит из воды, это серьезная проблема", – сказал Live Science доктор Крис Ленхардт, ученый-элементарист программы исследований человека NASA. "По сути, все содержащие воду ткани вашего тела начнут расширяться".

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Одним из астронавтов, который был близок к тому, чтобы испытать это, был аэрокосмический инженер NASA Джим ЛеБлан.

В 1966 году он проверял работоспособность скафандров в вакуумной камере. В какой-то момент шланг, подававший сжатый воздух к его костюму, отсоединился.

ЛеБлан объяснил, что он начал чувствовать эффект еще до того, как потерял сознание.

"Когда я споткнулся назад, я почувствовал, как слюна на языке стала пузыриться именно перед тем, как я потерял сознание, и это последнее, что я помню", — объяснил он в документальном сериале Moon Machines.

Напомним, ученые назвали растение, которое спасет человечество от голода в случае ядерной зимы. Они пришли к выводу, что не вся флора вымрет.

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