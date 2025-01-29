Жуткая симуляция показала, что произойдет с глазами, если прекратить моргать на несколько часов – фото

Офтальмологи рассказали, какие последствия можно испытать, если моргать недостаточно часто.

После шокирующей симуляции, показавшей, что произойдет с человеческим телом без скафандра в космосе, пользователи обсуждают новый ролик, где объясняется, что произойдет с человеческим глазом, если прекратить моргать.

В короткометражном видео на YouTube от zackdfilms утверждается, что через 30 секунд влага "на вашем глазном яблоке начнет испаряться". Затем, через несколько минут, "первый слой высохнет".

Как и следовало ожидать, примерно через 10 минут (хотя это может произойти гораздо быстрее) "ваше зрение станет размытым, поскольку слезная пленка разрушается".

В завершение симуляция показывает покрасневшее глазное яблоко: "Через несколько часов вся влага исчезнет, что приведет к повреждению роговицы, которое значительно ухудшит ваше зрение".

Симуляция / Фото: youtube.com/@zackdfilms

Считается, что мы обычно моргаем от 14 000 до 19 200 раз в день. Существует три ключевых вещи, которые могут произойти, если вы моргаете недостаточно или не делаете этого вообще, пишет LADbible.

Сухость глаз

Офтальмологи говорят, что если вы недостаточно моргаете, у вас может возникнуть сухость глаз, поскольку роговица не получает необходимое количество влаги и питательных веществ.

"Длительные периоды отсутствия моргания могут привести к хроническому синдрому сухого глаза, который имеет такие симптомы, как дискомфорт, ощущение рези и жжение/пощипывание в глазах", — добавляют они.

Повышенный риск глазных инфекций

Кроме того, что мы вытираем мусор, моргание также обеспечивает доступ кислорода к глазам. Но если вы недостаточно моргаете, вы уменьшаете его поступление, нарушая равномерное распределение слезной пленки и увеличивая рост бактерий на поверхности глаза. Таким образом вы можете получить инфекцию.

Отек роговицы

И, наконец, это может быть следствием того, что вы не моргаете. Поскольку роговица не имеет кровеносных сосудов, она полагается на слезную пленку, пополняющую ее кислородом.

"Если вы прекратите моргать, ваша роговица может набухнуть, что приведет к нечеткости зрения, чувствительности к свету и дискомфорту", — говорят офтальмологи.

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