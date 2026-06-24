Жуткие "кролики Франкенштейна" пугают людей своими "щупальцами": есть ли угроза (фото)

Кролик с наростами на голове / © The LAD bible

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Жители США массово сообщают о встречах со странными кроликами, чьи головы покрыты жуткими наростами, напоминающими щупальца. Учёные объяснили, представляют ли «кролики Франкенштейна» угрозу для людей.

Об этом пишет LadBible.

Несколько штатов США, похоже, столкнулись с нашествием кроликов, которые при других обстоятельствах могли бы показаться милыми, если бы не их жуткий вид — словно из их мордочек и тел прорастают щупальца.

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Эти кролики, вероятно, заражены болезнью, известной как вирус папилломы Шопа. Она вызывает образование опухолей, преимущественно в области головы, из-за чего этих животных уже успели прозвать «кроликами Франкенштейна».

Об этом тревожном вирусе уже сообщалось ранее, однако от этого ситуация не становится менее печальной или пугающей — особенно если случайно наткнуться на такого кролика.

В одном из постов на Reddit пользователь написал: «Я никогда такого не видел. Даже не знал об этом. Кто-нибудь ещё видел таких заражённых кроликов в Миннесоте?»

«Встретился взглядом с этим кроликом и сразу же пожалел об этом. Если отбросить шутки, я сообщил о нём в соответствующие службы охраны дикой природы, но эта штука была действительно ужасной», — поделился в Facebook житель Нью-Йорка.

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Кролик, зараженный вирусом папилломы Шопа

Первые сообщения о таких кроликах появились ещё в августе 2025 года в Колорадо. Теперь, похоже, этим летом они снова вернулись, что вполне объясняется механизмом распространения вируса.

Эксперты отмечают, что кролики заражаются этим папилломавирусом через укусы инфицированных насекомых — в частности, комаров и клещей. То есть вирус не передается напрямую между самими животными, а основными переносчиками являются именно эти насекомые. Поскольку летом и осенью количество таких насекомых значительно возрастает, именно в этот период фиксируется самое большое количество вспышек болезни.

Насколько опасен вирус папилломы Шопа для кроликов?

Несмотря на то, что эти роговидные наросты выглядят довольно устрашающе, особенно для владельцев домашних кроликов, в большинстве случаев они не представляют серьезной угрозы — если только не мешают животному нормально питаться.

«Эти наросты не оказывают существенного влияния на диких кроликов, если не мешают им принимать пищу или воду. Большинство инфицированных кроликов могут пережить вирусную инфекцию, после чего наросты исчезают. По этой причине CPW не рекомендует усыплять кроликов с папиломами, если они не мешают им есть или пить», — пояснили в Департаменте парков и дикой природы Колорадо.

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Впрочем, в некоторых случаях такие бородавки могут перерасти в плоскоклеточный рак — опасную форму онкологического заболевания кожи.

Может ли человек заразиться вирусом папилломы Шопа?

Несмотря на устрашающий вид этих животных, особенно если встретить их в темное время суток, людям не стоит беспокоиться о заражении этим вирусом. Вырастить собственные «щупальца» в результате контакта с таким кроликом не получится. Тем не менее специалисты все же советуют не подходить к инфицированным животным слишком близко.

Кстати, ученые обнаружили у енотов опасную бактерию Escherichia albertii, которая может вызывать сильную диарею, рвоту и тяжелые пищевые отравления у людей. Исследование, проведённое в японском городе Осака, показало, что эта бактерия была обнаружена в 77% проб речной воды и у 56% исследованных диких енотов.

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