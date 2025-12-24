Жуткие новогодние традиции Европы: Йолупукки — рождественский козел.

Йолупукки / © ТСН

Новогодние и рождественские праздники в Европе веками были связаны не только с радостью, но и со страхом холодной зимой, голодом и неизвестным. Именно поэтому праздничные персонажи нередко выглядели мрачным и даже угрожающим.

Йолупукки — традиционный рождественский образ Финляндии, название которого буквально переводится как «рождественский козел». В дохристианских верованиях Севера козел считался священным животным, символом плодородия и силы природы, но в то же время олицетворял суровость зимы и ее опасности.

В средневековье йолупукки совсем не приносил подарков. Его представляли как человека в козьей шкуре с рогами, которая в рождественское время ходила по селам, стучала в дверь и требовала угощения. По легендам, он проверял, соблюдают ли люди обычаи, и мог испугать или наказать тех, кто вел себя недостойно или отказывался его задобрить.

Лишь со временем, под влиянием христианских традиций и культуры празднования Рождества, жуткий образ начал меняться. В XIX-XX веках йолупукки постепенно превратился в дружелюбного рождественского персонажа и в конце концов стал финским аналогом Санта-Клауса - Joulupukki.

Впрочем, в странах Скандинавии и сегодня сохранились отголоски его темного прошлого. В Финляндии и Швеции рождественского козла можно увидеть в виде соломенных фигур, которые сейчас воспринимаются как праздничные украшения, хотя когда-то символизировали духов зимы и потусторонние силы.

История йолупукки напоминает: за сказочной атмосферой новогодних праздников скрывается давний страх людей перед зимой, и именно он породил одни из самых жутких рождественских традиций Европы.

