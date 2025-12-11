Жуткие зимние духи Европы: кто такая Перга, ходящая по ночным дорогам и проверяющая человеческие судьбы

Перга / © ТСН

Образ Перги (Перхты, Берты) происходит из древнеевропейского фольклора, прежде всего из альпийского региона. В старейших легендах она предстает как охранница граничного времени, то есть периода между праздниками, когда старый год уже слабеет, а новый только готовится родиться. Именно в такие дни, по представлениям горцев, мир становится более чувствительным к правде и лжи, к честному труду и к лености.

В ночь ее хождение нельзя было лениться. Женщины спешили доделать пеньку, подростки чуть не хлопали ложками, чтобы показать, что ужин съеден до последнего куска — ведь Перга не любила расточительства. Она проверяла, соблюдают ли в доме порядок, но еще больше — соблюдают ли правду.

Говорят, если Перга заходила в дом и видела, что кто-то живет честно, она оставляла маленький дар: приглаживала нить судьбы, приносила добрые сны, а в амбаре зимой зерно будто не переводилось. Но если кто-то врал, ленил или обижал других - Перга проводила по нему своим веретеном, словно разделяя жизнь на "до" и "после". Такие люди становились беспокойными, их дороги путались, а сны становились тяжелыми и мутными.

Особенно Перга любила детей. Говорили, что она умеет сидеть у люльки так тихо, что даже огонь в печи перестает трещать. Для честных и смелых детей она оставляла утром на окне тонкую белую нить – знак защиты на весь год.

Вера в Пергу была также способом дисциплинировать детей и взрослых в наиболее темное время года.

В современной культуре Перга стала составляющей "жуткаго" зимнего фольклора Европы.

