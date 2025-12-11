Жуткие зимние традиции Европы: кто такая Святая Луция и почему девушки носят на голове короны с зажженными свечами

Святая Луция / © ТСН

В Швеции, Норвегии и частично в Финляндии 13 декабря одна из самых таинственных дат зимнего календаря. В древности считалось, что именно эта ночь была самой длинной и опасной: духи блуждали по миру, скот становился беспокойным, а людям нужно было защищать дома от зла. Появление святой Луции – девушки в белом наряде с венцом из огня – символизировало приход света, надежды и упорядочения хаоса.

Корона с огнем: символика и опасный ритуал

Избранник на роль Луции обычно старейшая девушка в семье или сообществе. Она надевает белое платье и корону из живых свечей, закрепленных в специальные металлические держатели или среди веток можжевельника. По преданию именно огонь должен очистить дом от тьмы, принести благословение и защиту. Несмотря на современные меры безопасности, этот ритуал до сих пор считают одним из самых рискованных зимних обрядов в Европе.

Ночь Святой Луции: пение, походки и магия утреннего света

В городах проходят праздничные процессии: впереди идет Луция со свечами, за ней - "девушки света" и мальчики в высоких колпаках со звездами. Они поют древние песни о возвращении дня, угощают людей сладкими булочками «луссекаттер» и несут в доме пожелания ясности и благополучия.

Во многих регионах до сих пор верят: то, как ведет свет свеч во время процессии, может предвещать успех, урожай и даже погоду на сочельник.

Древние языческие корни

Несмотря на христианское название, праздник происходит от гораздо более старых ритуалов. У скандинавов существовали культы богинь света и зимних духов, а ночь 13 декабря считали временем переходы между мирами. Луция в современном виде стала синтезом этих верований — женским символом света, несущим уверенность в том, что тьма скоро уступит.

