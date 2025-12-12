Жуткие зимние традиции Европы: ведьма Бефана, которая приносит непослушным детям горячий уголь.

Ведьма Бефана / © ТСН

Реклама

Бефана – одна из древнейших фигур зимнего цикла Европы. Современные итальянцы воспринимают ее как добродушную волшебницу, приносящую детям угощение. Она летала на метле задолго до того, как эта деталь стала символом ведомства, а ее внешность остается традиционно скромной: потертая одежда, выцветший шарф и корзина со сладостями за спиной.

Однако корни образа уходят в дохристианские времена. Исследователи сравнивают Бефану с германскими и альпийскими духами зимой — обходившие дома Пергу , Голею, Фрау Хольдой, проверяли порядок и судили о трудолюбии людей. Именно поэтому в сказках Бефана не только дарит подарки, но и наказывает ленивых.

Сладости или уголь: символика награды и наказания

Чулок, который дети вешают у камина или кровати, — своеобразный отчет о поведении за год. Вежливые получают конфеты, печенье или мелкие подарки, а непослушные — ком горячего угля.

Реклама

В более ранних версиях фольклора наказания были строже: Бефана могла оставить пепел или совсем ничего, намекая на необходимость переосмысления и обновления. Уголь же символизирует не столько вину, сколько напоминание о работе над собой и очищении огнем нового года.

Почему она приходит именно в ночь на 6 января

Эпифания, или Богоявление, в Италии тесно переплетается с дохристианскими обрядами завершения года. Ночь на 6 января считали временем, когда старый год окончательно угасает, а новый вступает в силу. Поэтому приход Бефани — последний ритуал зимних праздников, сочетающий в себе очищение, проверку и благословение дома.

В Риме до сих пор проводят громкие ярмарки, где образ ведьмы становится главным символом праздника: фигуры, маски, игрушки и даже кулинарные изделия в форме Бефаны заполняют улицы.

Между жутким прошлым и детской сказкой

Сегодня Бефана в основном воспринимается как добрая волшебница, завершающая цикл зимних праздников. Но ее образ напоминает: в зимних традициях Европы всегда сочетаются две стороны — светящая надежду и темная, испытывающая человека, напоминая об ответственности и честности перед собой.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о госпоже Метелице из детской сказки : обладательнице подземного мира и отголоске великой Богини древней Европы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.