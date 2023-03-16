"Жуткий голос" в голове сделал женщину очень богатой

Американка шла в супермаркет за продуктами, когда ее остановил внутренний голос и приказал немедленно приобрести лотерейный билет.

Венди Хестер из американского штата Северная Каролина приобрела лотерейный билет после того, как услышала в своей голове жуткий внутренний голос. В результате она выиграла миллион долларов.

Об этом сообщает The Sun.

Купив по дороге в супермаркет билет мгновенной лотереи стоимостью всего 10 долларов, женщина была ошеломлена, когда соскребла защитную поверхность и обнаружила выигрыш в размере $1 миллиона.

Счастливица немедленно позвонила по телефону мужу, чтобы поделиться радостной новостью. “Я только что выиграла миллион долларов. Это мечта. Наконец-то мы можем получить свой дом”, — сказала она ему.

Помимо покупки нового дома, женщина также планирует погасить кредит на автомобиль.

Свой приз она получила в штаб-квартире лотереи Северной Каролины в Роли.

Сообщается, что Венди Хестер выбрала единовременную выплату после того, как ей предложили в течение 20 лет получать 50 тысяч долларов и сумму в 560 тысяч долларов сразу. После уплаты всех налогов выигрыш женщины, которую она забрала домой, составляет 400 тысяч долларов.

Напомним, в США 30-летняя женщина по ошибке выбросила лотерейный билет на 1 миллион долларов, который она поначалу считала невыигрышным. Он пробыл в мешке для мусора всю ночь, прежде чем потенциальная обладательница приза решила проверить билет еще раз.

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