Жуткий клоун наводит ужас в деревне и записал насмешливое видео для полиции

Мужчина одет как клоун Пеннивайз из ленты "Оно".

Жуткий клоун терроризирует шотландскую деревню и смеется над местной полицией, чтобы та поймала его.

Об этом сообщает Sky News.

Мужчина, одетый как клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга, с рыжими волосами, воротником и леггинсами с рюшами, часто держит в руках печально известный красный воздушный шар, прогуливаясь по улице ночью.

Мужчина в образе клоуна Пеннивайза / Фото: скриншот с видео

"Ну, ну, ну, я снова попал в новости. Должен ли я улыбаться камерам своей отвратительной улыбкой?" — произнес обезображенный голос в видео под названием "Послание для СМИ".

Клоун использует аккаунт Facebook под именем Коул Дэймос и якобы угрожал жителям Скелморли, города, расположенного в 55 км от столицы страны Эдинбурга.

В селе проживает около 2000 человек.

В разделе биографии аккаунта указано, что клоун родом из Хелла, штат Мичиган, учился в средней школе Хеллгейт в Монтане и учился в Школе клоунов, прежде чем стать самозанятым.

Мужчина в образе клоуна Пеннивайза / Фото: скриншот с видео

"Кто бы это ни был, он всех пугает – его нужно остановить", — сказал местный житель, отец двоих детей. "Кто-то должен поговорить с ним, прежде чем в дело вмешается полиция, иначе он действительно кого-то испугает. Он может повлечь за собой сердечный приступ".

Сообщается, что полиция Шотландии знает о видео, но не получила никаких уведомлений.

Мужчина в образе клоуна Пеннивайза / Фото: скриншот с видео

На протяжении всего видео клоун зачитывает предполагаемые старые комментарии в Facebook, прежде чем ответить на них своим жутким монологом.

Мужчина в образе клоуна Пеннивайза / Фото: скриншот с видео

"Полицию сообщили", вы думаете, меня это волнует? В любом случае им придется сначала поймать меня, и да, это риск", — сказал он. "Не верьте тому, что вам говорят. Этот клоун не хочет славы, славы или золота, он просто хочет играть в этом так называемом сонном городе", — добавил он. "Итак приходите, присоединяйтесь и научитесь бояться клоуна Скелморли".

Напомним, тем временем одна женщина наводит ужас на инструкторов по вождению своей внешностью. Она пожаловалась, что из-за своих более 800 тату не может сдать на права.

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