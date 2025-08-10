Жуткий курорт застыл во времени на 30 лет: почему люди покинули город

Люк Брэдберн в городе-призраке

28-летний британский путешественник и исследователь городов Люк Брэдберн, посетив Японию, обнаружил жуткий курортный городок, где отели оставались нетронутыми десятилетиями, а напитки на столах стоят так, будто гости могут вернуться в любой момент.

Об этом сообщает издание Mirror.

Исследователь наткнулся на заброшенный город Кинугава Онсен, часть которого до сих пор стояла так, будто люди только что вышли оттуда, а другие его районы были опасно разрушены.

«Это было похоже на то, как попасть в город-призрак. На улицах были брошенные машины, и хотя можно было проехать по этому району, каждое здание вокруг просто гнило», — рассказал Люк.

В то же время, по его словам, некоторые комнаты внутри отелей были безупречными — будто их никто не трогал десятилетиями.

«Одной из самых странных вещей было зайти в вестибюль и увидеть огромные чучела оленя и сокола, которые все еще стояли там. Это было странно. Я уже видел фотографии этого оленя в интернете, а потом вдруг мы оказались лицом к лицу с ним», — сказал путешественник.

Он добавил: «Мы нашли игровые автоматы, до сих пор заполненные игрушками, столы, накрытые напитками, и комнаты, которые выглядели так, будто их не трогали десятилетиями. Это было сюрреалистично».

Бывший туристический центр Кинугава Онсен столкнулся со стремительным упадком в начале 1990-х годов, когда японская экономика потерпела крах.

Быстро, один за другим, отели начали закрываться, а туризм резко остановился.

Однако здания оставили такими, какими они были, поскольку в Японии действуют строгие законы, которые затрудняют снос, поэтому прошлое застыло на месте.

«Уровень преступности настолько низкий, что заброшенные здания не так быстро грабятся и не разрушаются. В некоторых случаях требуется разрешение владельца на снос, а если владелец умер, этого нельзя делать в течение 30 лет», — пояснил Люк.

Из примерно 20 заброшенных отелей в этом районе Люку удалось пройти примерно через пять.

