Зловещий люк под трейлером шокировал полицейских тем, что было внутри – фото

В США полиция была шокирована, когда подняла коврик в фургоне и обнаружила люк внизу.

Об этом пишет Daily Star.

Копы искали 35-летнего Билли Ли Уолтона-младшего, которого разыскивал Департамент исполнения наказаний штата Теннесси за нарушение условий испытательного срока. Он был осужден за попытку изнасилования в 2016 году. Однако когда офицеры обследовали его трейлер в штате Теннесси, они обнаружили люк – отверстие, вырезанное в полу. Под ним они нашли мужчину, который находился в розыске за нарушение условий освобождения.

Трейлер Билли / Фото: WBBJ

Он был арестован 13 июня за разные нарушения правил дорожного движения и преступления, связанные с наркотиками, и был доставлен в дом на колесах. Дырка была спрятана под ковром, а Уолтон находился в ней.

Маршал Тайрис Миллер сказал: "Кто-то сделал достаточно хороший тайник, но он был недостаточно хорош, чтобы перехитрить Службу маршалов США".

Люк / Фото: US Marshal Service

Сейчас Билли находится в тюрьме округа Мэдисон.

За преступление в 2016 году Уолтон был условно осужден на 12 лет, но в 2024 году дорожный патруль штата Теннесси обвинил его в неосторожном вождении, нарушении закона об открытых контейнерах, вождении в состоянии алкогольного опьянения, вождении с аннулированной/приостановленной лицензией, а также в изготовлении/доставке/продаже/хранении контролируемых веществ.

Билли Ли Уолтон / Фото: Tennessee Sex Offender Registry

Напомним, воровка, укравшая 40 миллионов долларов, похвасталась, как дерзко сбежала из тюрьмы. Она выпустила мемуары о своей жизни и преступлениях, которые привели к ее заключению.

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