Жуткий плод "гоблина" с когтями и хвостом обнаружили на заброшенном складе – фото

На заброшенном складе в Мексике нашли мертвого "гоблина".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Причудливый образец плода был обнаружен во время строительных работ в историческом городе Санта-Мария-Регла к северо-востоку от Мехико.

В Мексике нашли мертвого "гоблина" / Фото: dailystar.co.uk

Власти подтвердили, что образцы сейчас анализируются озадаченными университетскими экспертами.

Франсиско Майораль Флорес, местный мэр, обнаруживший мумифицированные останки, сказал, что они могли принадлежать "гоблину или нагвалу".

В мезоамериканской мифологии нагвал — это человек, способный превращаться в животное.

Останки экспонируются в Museo de los Duendes, что переводится как Музей гоблинов, в муниципалитете Уаска-де-Окампо.

У него маленькое тело, четыре конечности, изуродованное лицо с ярко выраженным носом, когтями и хвостом.

У него маленькое тело, четыре конечности, лицо с ярко выраженным носом, когтями и хвостом / Фото: dailystar.co.uk

Уаска-де-Окампо – известный регион легенд, связанных с гоблинами, насилиями и другими мифическими существами майя, такими как алюксы.

Мэр сказал: "Каждый может оценить это сам, исходя из своих убеждений и традиций. Если бы это было найдено в другом муниципалитете, это не имело бы значения. Но по теме гоблинов и мистики здесь есть культурная и социальная потребность придать этому значение. Врачи и ветеринары заявили, что это уродливый плод кошки или собаки. Однако уже взяты образцы для определения научного объяснения".

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Впрочем, один местный житель назвал это "бессмысленным", а другой спросил: "Это шутка?"

Результаты были получены через несколько месяцев после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обнародовал фотографию того, что, по его словам, было живым эльфом.

Фотография Алукса — озорного духа лесного эльфа из фольклора майя — была сделана инженером, работающим на новой железнодорожной линии.

Господин Обрадор написал в Твиттере: "Я делюсь двумя фотографиями нашего наблюдения за работами Mayan Train: одна, сделанная инженером три дня назад, пожалуй, Alux; другой – Диего Прието с великолепной доиспанской скульптурой в Эк Баламе. Все мистическое".

Напомним, ученые нашли место библейского Армагеддона. В Новом Завете это поселение называют местом последней битвы между добром и злом.

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