Жуткий поступок врача-библиофила: в Гарварде заменили переплет книги из человеческой кожи

Гарвардская библиотека сняла кожу неизвестной пациентки психиатрической больницы с переплета книги Арсена Гуссейе "Судьбы человеческие" (Des destinées de l'âme), изданной в 1880-х годах, из-за "непростого нравственного происхождения".

Об этом сообщил сайт библиотеки Гарварда.

Автор книги подарил ее экземпляр своему другу, французскому врачу-психиатру Людовику Буланду, который был библиофилом. Буланд в то время работал в одной из психиатрических больниц и обернул книгу кожей, которую без разрешения снял со спины женщины, умершей естественной смертью в клинике.

Des Destinées de l'Ame – это размышления о душе и жизни после смерти. Когда книга попала в библиотеку, внутри находилась заметка, предположительно написанная первым владельцем книги доктором Буландом. Сейчас эта записка утеряна, но в документах сохранилось ее содержание. В частности, первый владелец книги написал, что не украшал обложку никакими штампами, чтобы "сохранить ее элегантность".

"Я сохранил этот кусок человеческой кожи, взятый со спины женщины. Книга о человеческой душе достойна иметь человеческую обложку", – написал Буланд.

Экземпляр книги Гуссейе хранился в книгохранилище Хоутона с 1934 года. Сначала его передал на хранение выпускник этого учебного заведения, американский дипломат и бизнесмен Джон Стетсон-младший. После его смерти в 1954 году книга перешла в собственность библиотеки Гарварда по решению вдовы умершего.

В 2014 году библиотека провела анализ материала переплета, который подтвердил, что для обложки была использована человеческая кожа. Впрочем, десять лет назад библиотека не предприняла никаких действий по этому поводу.

Два года назад Управляющий комитет Гарвардского университета пересмотрел правила хранения человеческих останков в музейных коллекциях. Поэтому исследовав проблемный вопрос, руководство библиотеки и Комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея пришли к выводу, что человеческие останки, использованные в переплете книги, больше не принадлежат библиотеке "из-за этической сложности происхождения книги и ее дальнейшей истории".

"Гарвардская библиотека признает ошибки прошлого, которые еще больше объективировали и компрометировали достоинство человека, чьи останки были использованы для переплета. Мы просим прощения у тех, кого эти действия затронули", – говорится в заявлении.

В настоящее время библиотека исследует происхождение и биографические данные умершей женщины, чья кожа была на обложке книги, а также пытается решить, как упокоить эти останки.

"Человеческая кожа, которая раньше была в экземпляре книги Destinées de l'âme в книгохранилище Хоутона, навсегда недоступна для пользователей библиотеки. Отделенный текстовый блок книги сейчас недоступен для личного ознакомления, но его можно изучить онлайн", – сообщили на библиотечном сайте.

Практика использования человеческой кожи для переплета книг, которая называется антроподермической библиопегией, была известна еще в 16 веке. Существуют многочисленные свидетельства XIX века о том, что тела казненных преступников были переданы в дар науке, а их кожу отдавали переплетчикам.

"Таких книг не так уж много, это была случайная практика, в основном используемая для создания чувства опосредованного волнения, чем из практических соображений", – рассказал Саймон Чаплин, который в 2014 году возглавлял библиотеку Wellcome, где хранятся книги по истории медицины.

По его словам, чаще всего это делали в 19 веке врачи, имевшие доступ к человеческим телам для вскрытия.

Напомним, в США в библиотеку вернули книгу, которую взяли 96 лет назад. Человек, по имени Джим Перри сказал, что, по его мнению, она была взята дедушкой его покойной жены.

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