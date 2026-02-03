ТСН в социальных сетях

Курьезы
87
1 мин

"Зібгати" - старинное слово, которое обожали украинские писатели: вы удивитесь, что оно означает

В литературном украинском языке и официальном правописании есть слова, которые почти не используются в повседневном общении. Одно из таких – «зібгати».

Татьяна Мележик
Значение слова "зібгати"

Значение слова "зібгати" / © Pixabay

Это слово зафиксировано во всех нормативных словарях украинского языка и чаще всего означает смять или сожмать что-нибудь. Однако, как отмечают специалисты, она имеет и другие значения.

По данным slovnyk.ua, «зібгати» можно использовать в четырех значениях:

  1. Смять, скомкать что-нибудь жужмом;

  2. Состыковать, сложить или согнуть определенным образом предмет;

  3. Слепить или сформировать что-нибудь из теста;

  4. Создать, написать или сделать что-то наспех быстро (переносное значение).

Примеры употребления слова «зібгати» в литературе:

  • «Зібгав Аркадій Петрович серветку, кинув на стіл і вибіг з хати» — Михаил Коцюбинский, Коні не винні, 1912 год.

  • «Василь Васильович зібгав ноги під стільцем, а сам відкинувся на спинку з такою силою, що вона навіть хруснула» — Олекса Гуреев, роман Наша молодість, 1949 год.

  • «А хто краще коровай зібгає, тому мати пива наливає» — Любовь Забашта, Квіт папороті, 1960 год.

  • «Багацько в нас було працівників пера, та щось малі про те лишилися здобутки. Зібгає вірш чи жарт, ото всього добра. Та й шасть з очей — нема про його й чутки» — Павел Грабовский, До українців, 1959 год.

