"Зібгати" - старинное слово, которое обожали украинские писатели: вы удивитесь, что оно означает
В литературном украинском языке и официальном правописании есть слова, которые почти не используются в повседневном общении. Одно из таких – «зібгати».
Это слово зафиксировано во всех нормативных словарях украинского языка и чаще всего означает смять или сожмать что-нибудь. Однако, как отмечают специалисты, она имеет и другие значения.
По данным slovnyk.ua, «зібгати» можно использовать в четырех значениях:
Смять, скомкать что-нибудь жужмом;
Состыковать, сложить или согнуть определенным образом предмет;
Слепить или сформировать что-нибудь из теста;
Создать, написать или сделать что-то наспех быстро (переносное значение).
Примеры употребления слова «зібгати» в литературе:
«Зібгав Аркадій Петрович серветку, кинув на стіл і вибіг з хати» — Михаил Коцюбинский, Коні не винні, 1912 год.
«Василь Васильович зібгав ноги під стільцем, а сам відкинувся на спинку з такою силою, що вона навіть хруснула» — Олекса Гуреев, роман Наша молодість, 1949 год.
«А хто краще коровай зібгає, тому мати пива наливає» — Любовь Забашта, Квіт папороті, 1960 год.
«Багацько в нас було працівників пера, та щось малі про те лишилися здобутки. Зібгає вірш чи жарт, ото всього добра. Та й шасть з очей — нема про його й чутки» — Павел Грабовский, До українців, 1959 год.