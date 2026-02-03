"Зібгати" - старинное слово, которое обожали украинские писатели: вы удивитесь, что оно означает

Значение слова "зібгати" / © Pixabay

Реклама

Это слово зафиксировано во всех нормативных словарях украинского языка и чаще всего означает смять или сожмать что-нибудь. Однако, как отмечают специалисты, она имеет и другие значения.

По данным slovnyk.ua, «зібгати» можно использовать в четырех значениях:

Смять, скомкать что-нибудь жужмом; Состыковать, сложить или согнуть определенным образом предмет; Слепить или сформировать что-нибудь из теста; Создать, написать или сделать что-то наспех быстро (переносное значение).

Примеры употребления слова «зібгати» в литературе:

Реклама