Зима близко, и ученые знают почему: климатологи смоделировали погоду в Вестеросе и Средиземье

Климатическое моделирование Средиземья и Вестероса / © скриншот с видео

Британские и австралийские климатологи решили с научной точки зрения взглянуть на климат в вымышленных мирах. Они проанализировали климат мира мегапопулярных «Игры престолов» и «Властелина колец».

Об этом пишет Independent.

Ученые использовали сложные компьютерные программы — те самые, что используются для прогнозирования сценариев будущего потепления Земли — чтобы смоделировать климат известных фэнтезийных мест, таких как Средиземье Толкина и континент Вестерос в «Игре престолов».

По мнению ученых, хотя такая работа может поначалу показаться шутливой, она имеет вполне серьезные научные цели. Во-первых, это новый способ объяснять широкой аудитории основы климатической физики. Во-вторых, исследование поведения климатических моделей в фантастических условиях помогает лучше понять их работу.

Почему Млистные горы — млистные

Толкин, автор «Властелина колец», был известен своим чрезвычайным вниманием к деталям. Он тщательно рассчитывал расстояния, время и даже такие явления, как направление ветра, на каждом шагу путешествия персонажей.

Работая с подробными картами самого Толкина, ученые внесли данные о топографии (высоте суши) и батиметрии (глубина океана) Средиземья в расширенную климатическую модель.

Карта Средиземья

Поскольку Толкин подразумевал Средиземье как нашу собственную Землю в далеком прошлом, ученые предположили, что ее физические параметры, такие как радиус планеты, скорость вращения и расстояние от Солнца, идентичны нашим. Затем они смоделировали климат Средиземья.

Результаты стали отличным подтверждением интуитивного миростроения Толкина. Модель предусмотрела климат Средиземья, похожий на Западную Европу и Северную Африку — что неудивительно, учитывая географическое вдохновение Толкина.

Наибольшее количество осадков выпало к западу от Мглистых гор, а на востоке наблюдался более сухой эффект «дождевой тени». Этот эффект вызван преобладающими западными ветрами, заставляющими влажный воздух подниматься и охлаждаться над горами, конденсируя водяной пар в дождь или снег, прежде чем он достигнет восточного склона.

Предсказание модели относительно обширного лесного покрова на большей части Средиземья согласовывалось с утверждением Элронда о том, что в прошлом белки могли путешествовать по лесу из окрестностей Шира в Дунланд, не касаясь земли.

Нестабильное время года Вестероса

Одной из отличительных черт «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина являются непредсказуемые и длительные времена Вестероса. Зимы там редки, но могут продолжаться годами. Эта уникальная климатическая особенность — не просто предыстория. Это важный сюжетный прием, позволяющий «Белым Ходокам» двигаться на юг через льдом покрытый мир.

Астрофизики и климатологи давно ломают головы, как объяснить эту особенность с научной точки зрения. Теории варьировались от двойных звездных систем до вулканической активности, но все они пробовали сделать жизнеспособный, подходящий для жизни мир.

В новом исследовании ученые проверили другую версию — хаотическое изменение наклона оси планеты. На Земле стабильный наклон нашей оси обеспечивает нам регулярные времена года. Ученые использовали реальную климатическую модель, где ось планеты «опрокидывалась» в течение года, как шатающийся волчок.

Результат был поразительным: если бы планета вращалась ровно один раз за оборот, одно полушарие постоянно было бы возвращено к солнцу в течение определенного сезона, создавая постоянное лето или зиму.

Но что же приводит к внезапной смене времени года с долгого лета на долгую зиму? Наклон оси нашей планеты стабилизируется гравитационным влиянием ее Луны.

В планете Мартина только один спутник, но легенда свидетельствует, что когда-то у нее было два, пока второй спутник «не подошел слишком близко к солнцу и не треснул от жары». Потеря второго спутника, возможно, привела к нестабильности оси планеты, что дает правдоподобное, физически обоснованное объяснение величайшей тайны Вестероса.

