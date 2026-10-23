Звезде реалити-шоу должны "снять лицо" из-за загадочного заболевания: при чем здесь грудные имплантаты

Брэнди Гленвилл предстоит операция из-за загадочных образований на лице

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Американская модель и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз» Брэнди Гленвилл сообщила о предстоящей операции на лице после трех лет борьбы с заболеванием. Врач обнаружил под ее кожей два образования, которые, по его предположению, могут быть грибковыми скоплениями или чем-то живым.

Об этом 53-летняя знаменитость рассказала в своем подкасте «Brandi Glanville Unfiltered», сообщает LADbible.

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По словам Гленвилл, операция запланирована на пятницу, 23 октября. Врач Карло Хенрадо должен провести экспериментальное хирургическое вмешательство и очистить подкожные ткани лица.

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Модель пояснила, что во время осмотра врач обнаружил два подозрительных участка под кожей. Он предполагает, что это могут быть грибковые образования или что-то живое. Сама Гленвилл убеждена, что речь идет о паразите, поскольку, по ее словам, она чувствует его движение.

«Лично я считаю, что оно живое, потому что движется, когда хочет», — заявила знаменитость.

Гленвилл также рассказала, что во время процедуры врач планирует использовать специальное оборудование для очистки тканей. Кроме того, по ее словам, предусмотрена обработка внутренней поверхности тканей лица тромбоцитами, полученными из ее крови.

Звезда отметила, что хирург согласился провести операцию за сумму, которую покроет ее медицинская страховка, плюс дополнительные 5000 долларов.

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Проблемы со здоровьем у Брэнди Гленвилл продолжаются уже около трех лет. В течение этого времени она обращалась к разным врачам в поисках причин заболевания. Гленвилл утверждает, что причиной появления паразитов на ее лице стали грудные имплантаты.

В сентябре близкая подруга знаменитости Джина Родригес организовала сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы помочь оплатить лечение. На странице сбора указано, что ежемесячные медицинские расходы составляют примерно от 3300 до 6000 долларов.

Согласно обнародованной информации, у Гленвилл диагностировали инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями Klebsiella и Enterobacter, сопровождающиеся образованием биопленки, кокцидиоидомикоз (долинную лихорадку), демодекозный дерматит и мононуклеоз. Кроме того, врачи обнаружили грибковое образование на ее лице, которое необходимо удалить.

План лечения предусматривает ежедневное внутривенное введение препаратов через катетер PICC. Ожидается, что терапия продлится не менее четырех–шести месяцев, а в зависимости от реакции организма может потребоваться больше времени.

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В своем подкасте знаменитость призналась, что ей было неловко из-за сбора денег, организованного ее подругой.

«Честно говоря, мне стыдно, потому что я не люблю просить о помощи. Я никогда не думала, что сделаю это», — сказала Гленвилл.

Напомним, ранее мы сообщали, что 59-летний житель Шеффилда Эшли Грей сначала принял внезапное ухудшение самочувствия и сильную дрожь за сезонную инфекцию, однако они оказались симптомами опасного заболевания.

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