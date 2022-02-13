Злая шутка: женщину случайно объявили покойной после смерти ее матери

После обращений официальные службы извинились перед женщиной и исправили ошибку.

В Великобритании женщину случайного объявили мертвой после смерти ее матери. Поэтому она была вынуждена доказывать то, что жива.

Об этом пишет The Sun.

35-летняя Саманта Копберн, которая есть матерью троих детей, рассказала, что после смерти матери, ее также случайно объявили покойной. Поэтому женщина потеряла материальную помощь на ребенка и начала получать разные письма, в которых говорилось о ее смерти.

Она рассказала, что ее проблемы начались тогда, когда в конце прошлого года после продолжительной болезни умерла мать Трейси Вудхед. При регистрации смерти местные службы объявили мертвой и Саманту, указав одинаковые даты смерти. Управление по налоговым и таможенным пошлинам Ее Величества прекратило выплачивать женщине пособие на ее ребенка.

Женщина была вынуждена обращаться в различные службы, чтобы ее признали живой. Самана говорит, что это было похоже на чью-то злую шутку. После обращений официальные службы извинились перед женщиной и исправили ошибку.

"Я так расстроилась, объясняя людям, что я не умерла. Я думала, что кто-то сделал это со злым умыслом, и если бы я не смеялась, я все время плакала бы", – говорит Саманта Колберн.

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