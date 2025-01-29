"Злодей напрокат" предлагает мужчинам стать героями: сколько он зарабатывает, цепляясь к чужим женщинам

Малайзийский мужчина вызвал споры в социальных сетях, объявив о гениальной услуге. Если японец хвалит незнакомцев на улице за деньги, то Шазали Сулайман сдает себя в аренду как "злодея", который преследует партнерш клиентов, позволяя последним изображать героев, противостоя ему.

Об этом пишет Oddity Central.

В начале этого месяца 28-летний мужчина взял штурмом малазийские социальные сети, объявив об услуге "злодей напрокат", которая позволит клиентам продемонстрировать свое мужество и произвести большое впечатление на своих любимых.

После того, как ему сказали, что его неухоженные длинные волосы и байкерская одежда делают его похожим на члена банды, Сулайман вдохновился идеей основать услугу, которая приносила бы прибыль, используя его внешний вид. За определенную плату клиенты могут назначить время и место, где он появится, чтобы приставать к их партнерше, давая им возможность вмешаться и показать себя героем или рыцарем в блестящих доспехах.

"Вы устали от того, что ваша партнерша считает вас слабым? За умеренную плату я могу помочь вам доказать, что она ошибается", — написал Сулайман в социальной сети, чтобы привлечь внимание к своей новой услуге. "Просто скажите мне время и место, и я явлюсь, чтобы "побеспокоить" вашу партнершу, дав вам шанс стать героем и победить меня".

Шазали Сулайман / Фото: Facebook

Услуга "злодей напрокат" от Шазали Сулаймана стоит 100 ринггитов (940 гривен) в будние дни и 150 ринггитов (1400 гривен) в выходные. Если клиент выбирает место, требующее его пребывания вне родного города Ипох, он также должен покрыть расходы на проезд.

"Когда парень пошел в туалет, я сделал вид, что "добиваюсь" его девушки. Когда он вернулся, то встретился со мной как герой", — описывает Сулайман недавний эпизод в торговом центре в городе Ипох.

Уникальная услуга мужчины стала вирусной в малазийских социальных сетях, разделив людей на два лагеря – тех, кто хвалил Сулаймана за нестандартное мышление, и тех, кто критиковал его за потенциальное нарушение закона из-за "преследования" людей. Шазали ответил своим критикам, объяснив, что все это только представление. "Никто не пострадает, я единственный "лузер", – добавил он.

Шазали Сулайман / Фото: Facebook

Напомним, бросившая работу и ставшая свинаркой стюардесса шокировала своим заработком. Доходы бывшей сотрудницы авиакомпании стремительно выросли, когда она покинула небо, чтобы спуститься на грязную землю.

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