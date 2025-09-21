Зловещая причина, почему собаки лижут лапы - и это не потому, что им скучно

Собака / © iStock

Реклама

Частое облизывание лап у собак может быть не просто привычкой, а сигналом о дискомфорте или воспалении, предупреждают эксперты. Пик такого поведения наблюдается осенью и зимой, когда холодная и влажная погода раздражает кожу лап, объясняют специалисты.

Об этом пишет издание Daily Mail

Многие владельцы собак воспринимают облизывание лап как милое или обычное гигиеническое поведение, однако, по словам экспертов, это может быть серьезным предупредительным сигналом. Об этом в интервью сообщил генеральный директор компании DotDotPet Гэппи Чепмен.

Реклама

«Многие владельцы списывают облизывание лап на скуку, но на самом деле это может быть ранним сигналом о дискомфорте или воспалении», — отметил Чепмен. По его словам, собаки реагируют на изменения сезона подобно тому, как люди испытывают скованность в суставах в холодное время. «Статистика показывает, что облизывание лап возрастает осенью и зимой. Собаки становятся медленнее во время прогулок и больше времени уделяют лапам — это признаки дискомфорта, а не баловства», — подчеркнул он.

Объяснением может быть повышенная влажность от дождя, луж и грязи, которая размягчает подушечки лап и делает их более чувствительными. Кроме того, резкие перепады температуры между холодной улицей и теплым помещением могут высушивать кожу, вызывая зуд и раздражение, аналогично тому, как у людей зимой сохнут руки или губы.

Ветеринары также отмечают, что чрезмерное облизывание лап может сигнализировать о присутствии посторонних предметов, таких как камешки или травинки, которые застряли между подушечками, или об аллергических реакциях на пыльцу, блох или определенные компоненты корма. В некоторых случаях это может быть связано с проблемами с суставами, кожей или нервной системой.

Специалисты советуют владельцам внимательно следить за поведением своих питомцев и обращаться к ветеринару, если появляются новые симптомы. Простыми способами уменьшить дискомфорт является промывание лап после прогулок для удаления грязи и пыли, тщательное высушивание лап, использование специальных добавок, уменьшающих воспаление, или защитных бальзамов для подушечек.

Реклама

В то же время эксперты из Dogs Trust отмечают, что облизывание лап — это естественная часть ухода за собой. «Собаки часто используют это, чтобы очистить шерсть после прогулки или купания. Но важно наблюдать за частотой и интенсивностью этого процесса. Иногда чрезмерное облизывание может свидетельствовать о зуде, боли или стрессе», — добавили они.

Кроме того, специалисты советуют учитывать индивидуальные особенности собак. Например, некоторые животные более чувствительны к погодным условиям, другие — к питанию или аллергенам в окружающей среде. «Не всегда стоит считать облизывание лап баловством. Это может быть попыткой собаки снять дискомфорт или сообщить владельцу о проблеме со здоровьем», — подытожил Чепмен.

Регулярное облизывание лап не следует игнорировать. Это может быть не просто привычкой, а предупреждением о том, что животное испытывает боль или раздражение, и требует внимания и ухода со стороны владельца. Ветеринары рекомендуют контролировать поведение собаки, соблюдать сезонные профилактические меры и при необходимости консультироваться со специалистами, чтобы предотвратить осложнения и сохранить здоровье животного.

Напомним, ранее мы писали о самых умных собаках в миреи называли 10 пород с высоким интеллектом.