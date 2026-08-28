Зловещий Камень голода вновь появился из Дуная: что предвещает его появление

Камень голода. Фото: Дерзи Элекес Андор/CC BY-SA 3.0

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Чрезвычайно низкий уровень воды в Дунае снова обнажил в Будапеште так называемый Камень голода — Ínség-szikla. Его появление стало очередным свидетельством масштабной засухи, которая в этом году охватила бассейн одной из крупнейших рек Европы.

Об этом сообщило издание Popular Science.

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Камень у берега венгерской столицы большую часть времени скрыт под водой. Увидеть его можно только после значительного меления Дуная — когда глубина реки в этом месте составляет около 95 сантиметров.

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Именно благодаря этой особенности Камень голода уже около века служит своеобразным индикатором критически низкого уровня воды. Подобные природные индикаторы есть и в других водоемах Центральной Европы.

В течение последних десятилетий Камень голода стал появляться чаще. За последние 23 года его видели как минимум семь раз. В 2026 году камень уже выходил из-под воды не менее трёх раз.

Причины нынешнего обмеления Дуная накапливались в течение нескольких месяцев. Исследователи Международного института прикладного системного анализа (IIASA) сравнили ситуацию в бассейне реки с данными за более чем три десятилетия.

С апреля по июль на значительной части территорий вдоль Дуная количество осадков было значительно ниже средних показателей за 1990–2025 годы. Особенностью 2026 года стало и то, что засушливый период начался раньше, чем обычно.

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Ситуацию усугубила жара. Начиная с июня количество дней, когда температура превышала 30 °C, оказалось больше, чем ожидалось. Из-за длительного дефицита осадков и высоких температур почвы теряли влагу. В ряде районов Центральной Европы в июле они оказались самыми засушливыми как минимум с 1990 года.

Мелководье Дуная создает проблемы далеко за пределами Будапешта. В бассейне реки проживает более 80 миллионов человек, а засуха может нанести ущерб сельскому хозяйству и создать дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Низкий уровень воды также затрудняет речные перевозки, от которых зависят торговля и движение товаров.

В то же время отступ Дуная открывает то, что долгое время оставалось скрытым под водой. В последние месяцы в реке обнаруживали технику времён нацистской Германии, британские мины периода Второй мировой войны и остатки затонувших кораблей.

«В Будапеште впервые заговорили о Камне Голода сто лет назад, в эпоху, когда она изначально символизировала гораздо более локальные экологические проблемы. Но, несмотря на то, что мы живём в гораздо более взаимосвязанном мире, который лучше смягчает эти чрезвычайные ситуации, скала по-прежнему служит трогательным, хотя и тревожным, символом наших самых насущных проблем», — говорится в статье.

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Напомним, ранее на севере Болгарии, после того как уровень воды в реке Дунай опустился до исторически низких отметок, в русле реки обнаружили останки древнего мамонта.

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