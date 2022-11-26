Злые ведьмы существуют: в этом до сих пор убеждены 40 процентов людей

Результаты исследования, проведённого в 95 странах и регионах мира, показывают, что вера в колдовство все еще является глобальным явлением.

Четверо из десяти человек в мире верят, что существуют ведьмы и волшебники, которые своими сверхъестественными способностями могут наносить вред другим.

Об этом сообщает издание iDnes со ссылкой на исследование, опубликованное в специализированном журнале PLOS One.

Исследование базируется на опросе общественного мнения в 95 странах и регионах мира, в котором приняло участие более 140 тысяч человек. Более 40 процентов из них выразили убеждение, что "некоторые люди могут произносить проклятия или заклинания, из-за которых с кем-то случится что-то плохое".

Вера в сверхъестественные силы ведьм и волшебников неодинакова в разных частях света. К примеру, в Тунисе его разделяют 90 процентов населения. Также очень высок уровень предрассудков в Марокко, Танзании и Камеруне. В Швеции в колдовство верят только 9 процентов, в Германии — 13.

В целом вера в сверхъестественные способности ведьм и колдунов более распространена среди бедных людей с более низким уровнем образования. Однако она не лишена трагических последствий. В ряде стран зафиксированы, например, нападения на альбиносов, которые по внешнему виду считаются наделенными сверхъестественными способностями.

Авторы исследования отмечают, что их анализ имеет ограниченную объяснительную силу. Хотя опрос проводился в странах, где проживает более половины взрослого населения мира, но он не проводился в наиболее густонаселенных Китае и Индии.

Несмотря на эти ограничения, по мнению исследователей, данные четко показывают, что вера в колдовство по-прежнему является глобальным явлением.

Напомним, в марте этого года магический магазин из Киева "Ведьмской котел" призвал всех ведьм Украины и мира объединиться, чтобы наказать Путина.

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