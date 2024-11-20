Знаки зодиака, чья жизнь изменится в ноябре 2024-го – новый цикл продлится 20 лет

Маленькая, но самая мощная планета Плутон 19 ноября 2024 года окончательно превращается в Водолея. С весны 2023 года по сей день Плутон ходил туда-сюда – от Козерога до Водолея и обратно, и наконец все мосты сожжены. Поскольку планета находится дальше от Солнца, орбита Плутона очень длинная и на прохождение знака зодиака он берет от 12 до 30 лет.

Плутон отвечает за абсолютное обновление через разрушения и поглощения. Водолей астрологически связан с темой перемен. С вхождением Плутона в этот знак полный хаос разразится не сразу, как и вечный мир во всем мире. Нас ждут медленные тотальные изменения со сроком завершения до 2044 года. Некоторое время в жизни каждого будет беспорядок, так что наденьте защитные шлемы.

Всех ждут изменения, но жизнь некоторых знаков подвергнется значительным трансформациям.

В то время, как одни символы завершили свой период трансформации, у других он только начинается.

Водолей

Водолеев ждут сильнейшие перемены, ведь Плутон будет находиться именно в этом знаке. Это будет их самая большая трансформация, которая случается раз в жизни. В ближайшие 20 лет Водолей буквально возродится, появится возможность полностью изменить свой жизненный путь.

Лев

Жизнь Львов будет полностью зависеть от их действий. Астрологи предупреждают, что начинается кармический цикл, в котором Лев будет контролировать свою личную жизнь. Следуя своим намерениям и желаниям, Львы получат ту любовь, о которой всегда мечтали. Это тот случай, когда "желания сами хотят осуществиться".

Овен

Изменения в жизни Овнов будут связаны с карьерой. Для них важно не закрываться от изменений и не бояться использовать все методы, чтобы подняться по карьерной лестнице или открыть свой бизнес. По мнению астрологов, Вселенная на их стороне, когда дело касается поиска работы их мечты. Достижение целей может показаться непростым, ведь Плутон, как правило, разрушает все, чтобы построить мир заново. Но для Овнов важно не терять из виду свои цели, у них все получится, если они будут последовательными и терпеливыми.

Весы

У Весов появится возможность жить так, как они мечтают. А для этого им нужно определиться с целями и желаниями, что обычно обычно дается Весам тяжело. Однако переход Плутона в сферу Водолея требует уверенности, ясности и осознанности. Определяйтесь с целями и слушайтесь своего сердца.

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