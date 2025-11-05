Знакомство в соцсети обернулось насилием: 13-летнюю девочку похитили и держали в подвале

Насилие. / © pixabay.com

В американском Питтсбурге исчезла 13-летняя девушка после того, как она встретилась с новолунием после знакомства в соцсети Snapchat. Через несколько дней после исчезновения ее обнаружили живой. Она находилась в подвале дома, где жил злоумышленник. Над девушкой совершили сексуальное насилие.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Злоумышленником оказался 26-летний Ки-Шон Крумити. Ему предъявлены обвинения в торговле людьми, сексуальном насилии, незаконных контактах с несовершеннолетним и развращении ребенка. Он является одним из по меньшей мере трех мужчин, арестованных в рамках расследования, которое проводили по всему штату.

"Этот ребенка... насиловали, эксплуатировали, а затем сексуально насильственно вели себя незнакомцы, которые нашли его в Интернете. Это лишь один из примеров опасности социальных сетей и торговли людьми", - подчеркнула Лиз Меррилл, генеральный прокурор Луизианы.

Полиция нашла девочку, которую держали в подвале в коробке, покрытой простыней, в подвале дома новолуния. К слову, он расположен в Питтсбурге - более 1,5 тыс. км от ее дома.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где были обнаружены доказательства сексуального насилия. Девушка рассказала следователям, что она познакомилась с Крумити через Snapchat. Он якобы пообещал помочь ей устроиться в семью к доверяющему взрослому. Подросток рассказала, что уехала в Питтсбург автобусом. Когда они приехали в дом новолуния, они спали в постели в подвале вместе еще с одной женщиной.

Крумити дал девушке продукты, содержащие каннабис. Он не раз сексуально добивался ее в течение примерно недели.

Еще один мужчина, 62-летний Роналд Смит, также был арестован в связи с исчезновением девушки.

