Знакомьтесь, Бао Цзы: кот-скейтбордист попал в книгу рекордов за считанные секунды (фото, видео)

Дерзкий и очаровательный американский короткошерстный кот Бао Цзы вошел в историю, продемонстрировав свои навыки катания на скейтборде.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Кот, владельцем которого является Ли Цзянтао (Китай), побил рекорд, проехав самые быстрые 10 метров на скейтборде всего за 12,85 секунды. Бао Цзы всего один год и восемь месяцев, но он уже суперзвезда.

От дрессировщика к владельцу кота-скейтбордиста

Ли – опытный дрессировщик домашних животных, который сначала сосредоточился на дрессировке собак. Несмотря на свой обширный опыт, он не сразу распознал талант Бао Цзы.

"Я занимаюсь дрессировкой собак уже более десяти лет, и начал кататься на скейтборде с собственной собакой ради развлечения. Но Бао Цзы проявил большое любопытство к скейтбордингу, поэтому я решил развивать его", — вспомнил Ли.

Ли вместе с Бао Цзы / Фото: guinnessworldrecords.com

Талант Бао Цзы к скейтбордингу не был очевиден с самого начала. Сначала Ли попросил Бао Цзы решить проблему с мышами в их доме.

"У нас были мыши, которые бегали по потолку ночью, поэтому я попросил Бао Цзы отпугивать их", — объяснил Ли.

Сначала Бао Цзы был обычным котёнком – всегда искал еду, любил спать и объятия. В шестимесячном возрасте Бао Цзы совершил дерзкий "побег". Ли неделю искал его по соседству, думая, что любимец сбежал навсегда, но маленький искатель приключений вернулся сам. В это время Ли понял, что Бао Цзы любил исследовать окружающий мир.

Кот Бао Цзы / Фото: guinnessworldrecords.com

Создание кота-скейтбордиста

"Бао Цзы обожает, когда я беру его на приключения. Дома он ленивый пушистик, но в скейтпарке он совсем другой — уверенный и смелый, он легко пробирается сквозь толпу", — рассказал Ли.

Эта уникальная связь побудила Ли углубиться в тренировку поведения кошек. На сегодняшний день он научил 13 кошек пользоваться туалетом, в частности, смыву.

Бао Цзы также умеет выполнять разнообразные трюки: сидеть и трясти лапами, притворяться мертвым, переворачиваться, прыгать, лазить, проходить сквозь обручи, нажимать на дверные звонки, толкать катящиеся бочки и даже вести баскетбольный мяч. Но скейтбординг занял самое длинное время – целый год тренировок.

Невероятное достижение

Ли считает достижение Бао Цзы невероятным: "Мои друзья и поклонники Бао Цзы невероятно поддерживали его на протяжении всего этого испытания. Для меня присутствие Бао Цзы является чрезвычайным. Он как луч света в темноте. Каждый день мы получаем сообщения с любовью и благословениями от поклонников со всего мира мира. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает и любит Бао Цзы. Дарить радость стольким людям делает это путешествие по-настоящему значимым".

Ли и Бао Цзы / Фото: guinnessworldrecords.com

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