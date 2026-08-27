Знала его ещё щенком: собака внезапно напала и разорвала лицо 20-летней девушке

Собака вцепилась в лицо 20-летней девушки — последствия нападения

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20-летняя Саманта Реддинг из шотландского Фолкерка получила тяжелые травмы лица в результате нападения собаки, которую знала еще щенком. С тех пор девушка перенесла уже четыре операции, однако лечение далеко от завершения — впереди её могут ждать годы хирургических вмешательств и терапии.

Об этом сообщило издание Mirror.

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По словам Саманты, собака — помесь испанского мастифа и акиты — принадлежала отцу её подруги. Девушка знала животное уже давно и до нападения не замечала у неё агрессивного поведения. Всё произошло в январе, когда Саманта ненадолго заглянула в дом отца своей подруги. Она провела там примерно десять минут и уже собиралась уходить, когда собака внезапно бросилась на неё и вцепилась ей в лицо.

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Сам момент нападения девушка помнит лишь отрывочно. Она вспоминает, как собака подошла к ней и зарычала, после чего она почувствовала сильную боль и услышала крики людей, находившихся рядом.

«Всё, что я помню, — это то, как я потом обернулась, увидела своё лицо в зеркале и подумала, что моя жизнь закончилась», — рассказала Саманта.

Несмотря на тяжелые травмы, ей удалось самостоятельно выйти из дома, прижимая руками окровавленное лицо. Девушку доставили в больницу, а уже на следующее утро перевели в Университетскую больницу королевы Елизаветы в Глазго. Там за её лечение взялись челюстно-лицевые хирурги.

Как рассказала Саманта, один из врачей охарактеризовал полученные ею травмы как чрезвычайно тяжелые. На первом этапе медикам нужно было промыть раны и определить масштаб повреждений. Перед началом реконструкции девушку также предупредили, что лечение не ограничится одной операцией.

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Во время одного из хирургических вмешательств по реконструкции лица медики взяли ткани с руки Саманты. Образовавшийся там участок закрыли трансплантатом с ноги. Чтобы обеспечить кровоснабжение пересаженных тканей, хирурги также использовали вены. Поскольку операция длилась долго, девушке сделали трахеотомию.

В общей сложности Саманта провела в больнице пять недель. На данный момент ей провели четыре операции, а в ближайшее время должна состояться следующая. После неё могут потребоваться ещё как минимум два хирургических вмешательства. Между операциями врачи делают перерывы примерно на восемь недель, чтобы не нарушить кровоснабжение трансплантированной ткани.

В результате нападения у девушки остались многочисленные шрамы на лице и шее. Следы также остались на руке и ноге, откуда врачи брали ткани для реконструкции. Из-за повреждения нервов возникли проблемы с деснами и зубами, поэтому Саманте понадобится дополнительное лечение. Во время ближайшей операции хирурги также планируют работать над формой её губы.

Пережитое повлияло не только на внешность Саманты. После нападения она начала регулярно посещать терапию из-за тревоги и посттравматического стрессового расстройства. Девушка говорит, что воспоминания о том моменте, когда собака набросилась на неё, до сих пор возвращаются.

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В то же время Саманта уже замечает результаты лечения. Раны удалось зашить, а пересаженная ткань хорошо приживается. Она надеется, что после завершения реконструктивного лечения сможет снова почувствовать себя собой.

По словам девушки, после нападения собаку поместили в приют в Данди, где она находится под надзором полиции. Тем временем Саманта собирает деньги на дальнейшее лечение. В частности, после завершения нынешнего этапа операций ей могут понадобиться процедуры для уменьшения шрамов.

Напомним, ранее мы сообщали, что австралийская туристка оказалась в одиночестве на отдалённой тропе в Албании после укуса ядовитой гадюки. Ситуация стала ещё страшнее, когда её звонок в службу экстренной помощи прервался.

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