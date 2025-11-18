Золото вместо сорняков: коммунальщик наткнулся на слитки во время работы

Золото / © Pixabay

Реклама

Обычная уборка территории превратилась в детективную историю с ценным финалом. В Германии работник муниципалитета случайно наткнулся на тайник с золотом прямо во время работы. Это произошло в городке Банневиц, что к югу от Дрездена.

Об этом пишет Metro.

Работник муниципальной службы выполнял плановые работы по покосу травы на территории отстойника сточных вод. Внезапно в густой растительности он заметил что-то блестящее. Присмотревшись, мужчина понял, что перед ним золотые слитки.

Реклама

Сначала работник обнаружил восемь слитков. Однако по прибытии на место происшествия представителей власти и тщательного осмотра территории было обнаружено еще два слитка.

По данным местной телекомпании MDR, каждый слиток весит одну унцию (около 31 г). По предварительным оценкам полиции, общая стоимость находки превышает 30 000 евро.

Правоохранители уже подтвердили факт находки. Следователи пытаются выяснить происхождение драгоценного металла. Главные вопросы — были ли эти слитки похищены во время ограбления квартиры или стали частью мошеннической схемы.

Впрочем, пока полиция не нашла связи между этим золотом и какими-либо открытыми уголовными производствами.

Реклама

«Я не сталкивался с подобным случаем более 20 лет. Случаи, когда золотые слитки сдают в полицию как найденное имущество, крайне редки», — прокомментировал спикер полиции Дрездена Марко Ласке.

Ключом к разгадке могут стать серийные номера, выгравированные на слитках. Именно по ним правоохранители надеются установить законного владельца. Пока золото хранится в безопасном месте в полицейском управлении Дрездена.

Кому достанется клад

Судьба золота решится в ближайшие полгода. Согласно законодательству, если в течение шести месяцев законный собственник не появится, а полиция установит отсутствие состава преступления, находку передадут муниципалитету.

Мэр Банневица Гайко Версиг признался, что «едва поверил», когда впервые услышал о такой находке.

Реклама

У главы города уже есть планы на случай, если золото останется у общины. Он заявил, что хотел бы передать вырученные средства в поддержку местных клубов и развитие общины.

Напомним, недавно на севере Польши супруги-фермеры во время обычной уборки камней на поле случайно наткнулись на серебряное сокровище, которое пролежало в земле более 350 лет. Находка насчитывала 162 монеты времен короля Яна II Казимира, а также личные вещи, спрятанные в глиняном кувшине.