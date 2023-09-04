Золотой чайник с бриллиантами стал самым дорогим в мире: как он выглядит и сколько стоит (фото)

Самый дорогой чайник в мире стоит колоссальные 3 млн долларов.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Ошеломляющий сосуд сделан из золота и украшен бриллиантами. Чайник принадлежит Фонду N Sethia Foundation (Великобритания), благотворительной организации, поддерживающей медицинские исследования, искусство, молодежную деятельность и помощь при стихийных бедствиях.

Самый дорогой в мире чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Его вручную изготовил итальянский ювелир Фульвио Скавиа из 18-каратного золота и позолоченного серебра.

Самый дорогой в мире чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Бриллианты покрывают весь корпус чайника, а рубин весом 6,67 карата расположен в центре. Рукоятка сделана из окаменевшей слоновой кости мамонта.

Самый дорогой в мире чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Этот специальный предмет является одним из многих чайных аксессуаров, которые есть в коллекции Chitra у британско-индийского миллиардера, главы и директора Newby Teas Нирмала Сетия.

Говорят, что его частная коллекция антикварной и новой чайной посуды содержит множество предметов, обладающих большой исторической и финансовой ценностью.

Этот чайник-рекордсмен был специально заказан в дополнение к коллекции. В нее вошли предметы из Европы, Азии и Америки, а также каталоги с более чем 1000-летней историей. В настоящее время коллекция хранится частно в Лондоне, хотя говорят, что когда-то ее выставят на публичную выставку.

Напомним, в США мужчина выиграл 500 000 долларов и поделился богатством с незнакомцами. Он дал деньги работникам магазина.

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