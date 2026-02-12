Золотые слитки попали в мусорку: владелец обратился в полицию

Золотые слитки / © Pixabay

Реклама

В курортном городке Торре Лапилло в провинции Лечче, что на юго-западе Италии, 57-летний мужчина случайно выбросил в мусорку старую жестянку, в которой он хранил все свои сбережения — 20 золотых слитков. В отчаянии он обратился в полицию.

Об этом случае сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Свою ошибку владелец банковских слитков золота стоимостью 120 тысяч евро понял только на следующий день. Он пошел к мусорнику, но обнаружил, что его уже опустошили.

Реклама

Тогда о своем несчастье мужчина сообщил местным карабинерам, которые, просмотрев камеры видеонаблюдения, убедились в правдивости его рассказа. Офицеры местного участка вместе с коллегами из оперативно-мобильного подразделения компании «Кампи Салентина» начали расследование.

Когда был выяснен маршрут движения транспортного средства компании по вывозу мусора, поиски переместились на свалку Удженто, где были утилизированы отходы.

С помощью работников завода среди разгруженных мешков были начаты кропотливые поиски, которые, к счастью для владельца золотых слитков, оказались удачными: жестянку с золотом в конце концов нашли.

Напомним, ранее жительница Британии во время уборки выбросила в мусорку флешку, на которой ее партнер хранил криптовалюту стоимостью 3,8 миллиона долларов.