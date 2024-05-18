"Зона смерти": что известно о единственном месте в мире, где люди могут избежать наказания за убийство

В США есть место, где люди могут легально избежать наказания за убийство.

Об этом пишет LAD Bible.

Йеллоустонский национальный парк невероятен во многих отношениях. Он занимает огромную часть Вайоминга, но также простирается в соседние штаты Монтана и Айдахо. Впрочем, кроме чрезвычайных гидротермальных и геологических особенностей, у заповедника есть "Зона смерти", где люди теоретически могут убить кого-то и остаться безнаказанными.

Это создало огромную головную боль как для правоохранителей, так и для парковых рейнджеров, поскольку открывает причудливую юридическую лазейку, которая фактически делает невозможным привлечение к ответственности за любое серьезное преступление. Это касается только 80-километровой "Зоны смерти", а не всего национального парка.

Согласно шестой поправке Конституции США, присяжные по федеральным уголовным делам должны состоять из людей, происходящих из округа, а также штата, где было совершено преступление. Йеллоустоун впадает в Айдахо, но в этих частях национального парка никто не живет, кроме медведей, лосей и других диких животных, которых никак не вызовут в роли присяжных. Но что интересно, поскольку большая часть Йеллоустоуна находится в другом штате, округ Вайоминг имеет полную юрисдикцию над всей территорией национального парка. Это означает, что если бы человека привлекли в суд за ужасное убийство и он сослался на свое право согласно шестой поправке иметь присяжных из обоих штатов, это было бы технически невозможно. Американская система правосудия не смогла бы выполнить это, поскольку в районе Йеллоустоуна в Айдахо никто не живет, а это значит, что присяжных невозможно сформировать, и человек теоретически мог бы выйти на свободу.

Эта очень информация стала известна только в 2005 году, когда профессор права Брайан Калт, писал о шестой поправке и представил себе гипотетическую часть США, где может не хватить людей, чтобы сформировать суд присяжных. С ужасом обнаружив, что такое место действительно существует, он обратился к правительству США с просьбой закрыть эту лазейку на случай, если кто-то действительно попытается ею воспользоваться, хотя закрытие "Зоны смерти" все еще остается в списке дел Конгресса.

Йеллоустонский национальный парк / Фото: Getty Images

Невероятная юридическая лазейка стала основой для криминального романа-бестселлера "Свободный огонь", автор которого Си Джей Бокс консультируется с профессором Калтом по поводу деталей, связанных с "Зоной смерти".

Несмотря на все, никто еще не проверял законность "Зоны смерти", поскольку в ней не было зафиксировано ни одного уголовного преступления.

Ближе всего к этому подошел браконьер, который незаконно застрелился в другой части Йеллоустоуна, где было бы трудно, но возможно сформировать жюри присяжных. А федеральный судья решил, что браконьера можно судить в другом суде. Браконьер подал апелляцию на тех же правовых основаниях, что и в "Зоне смерти", но суд отклонил этот аргумент, и в результате он признал себя виновным.

Адвокат Колин Нэш, представитель Демократической партии Бойсе, сказал об этой лазейке в 2022 году: "Насколько мне известно, не было совершено ни одного преступления, которое осталось бы безнаказанным. Но всякий раз, когда в этом районе происходит громкое исчезновение, я думаю об этом. А в прошлом году их было два".

Напомним, что известно об убийственном для любого существа подземелье, которое назвали "пещерой смерти". Смерть в этом месте наступает уже через несколько минут.

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