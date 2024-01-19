Зоопарки предлагают ко Дню влюбленных права на присвоение имени тараканам и свечи из фекалий бегемотов

Они предложили "небанальные" подарки.
Зоопарки Нью-Йорка и Техаса предлагают влюбленным и страдающим от безответной любви возможность купить необычные подарки ко Дню святого Валентина: право дать имя тараканам.
Об этом пишет upi.com.
В зоопарке Бронкса заявили, что романтически настроенные посетители могут заплатить за то, чтобы шипящего мадагаскарского таракана назвали в честь их "Валентина", а также другие подарочные пакеты, в том числе носки для тараканов, чучело тараканов и виртуальную встречу.
"У вас не всегда есть правильные слова, но вы все равно можете вызвать у них мурашки по коже. Назовите таракана для своей Валентины, потому что тараканы вечны", — говорится на сайте зоопарка.
Тем временем зоопарк Сан-Антонио использует другой подход. Программа позволяет брошенным посетителям платить за то, чтобы таракана, крысу или овощ назвали в честь их бывших любовников, прежде чем выбранный получатель этого прозвища будет скормлен другому животному в зоопарке.
"Символично назовите таракана, крысу или овощ в честь вашего бывшего или кого-то не очень особенного, и зоопарк Сан-Антонио поможет раздавить ваше прошлое, настоящего целителя горя, скормив ваш выбор живому животному", — говорится на веб-сайте зоопарка.
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Зоопарк Сан-Антонио также предлагает свечу с ароматом фекалий бегемота как потенциальный подарок в День святого Валентина для особого человека.
В зоопарке заявили, что фекалии "являются одеколоном мира бегемотов и используются, чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров".
Свечи, изготовленные компанией Stinky Candle Company, имеют специальный аромат, напоминающий запах гноя, брошенного Тимоти, самцом бегемота в зоопарке.
Напомним, мужчина шокировал коллекцией более 700 тарантулов. Он собирает их ради психического здоровья.
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