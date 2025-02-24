Зритель отсудил компенсацию за "напрасно потраченное" время в кинотеатре: сколько он получил

Мужчина в Индии выиграл дело против большой сети кинотеатров PVR INOX и платформы для бронирования билетов BookMyShow за "трату" 25 минут его времени из-за запуска длинных трейлеров перед показом фильма.

Об этом пишет Independent.

30-летний Абхишек подал жалобу в декабре в 2023 году после того, как забронировал три билета на болливудский фильм на сеанс в 16:05, который в конце концов начался в 16:30. Он утверждал, что должен был возвратиться на работу по окончании сеанса в 18:30.

Мужчина пожаловался, что этот инцидент причинил ему "душевные страдания" и что он "потратил почти 30 минут времени", и требовал компенсации за все это испытание.

"Заявитель не смог принять участие в других мероприятиях и встречах, которые были запланированы на этот день, понес убытки, которые невозможно вычислить в денежном эквиваленте в качестве компенсации", — говорилось в жалобе.

Суд по делам потребителей в Бангалоре обязал PVR INOX выплатить 100 000 рупий (1150 долларов) штрафа, еще 50 000 рупий (575 долларов) за причинение моральных страданий и 10 000 рупий (115 долларов) за расходы, понесенные заявителем.

"В новую эпоху время рассматривается как деньги, время каждого очень ценно, никто не имеет права наживаться на чужом времени и деньгах", — говорится в ней. "Занятым людям, имеющим плотный график, очень тяжело смотреть ненужную рекламу".

Суд, однако, не признал платформу для бронирования билетов BookMyShow ответственной по искам, поскольку у нее нет контроля над потоковой рекламой.

Кинотеатры защищали себя, заявляя, что они должны демонстрировать социальную рекламу, санкционированную правительством, и что они должны идти навстречу опаздывающим на несколько минут зрителям.

"Зрители, которые заняли места в кинотеатре раньше, молча смотрят рекламу до запланированного времени. Выходить за рамки запланированного времени с целью трансляции рекламы, которая является слишком коммерческой, несправедлива и нечестна", — заявил суд.

Напомним, семью, попавшую в аварию на Tesla, заставили выплатить компании Маска $23 000 компенсации. Семья оспорила решение после того, как двое ее членов оказались в больнице.

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