Зубатый гость: владелец забыл в мотеле своего аллигатора (фото)

Персонал мотеля Pine Rivers в Мичигане, США, вряд ли был готов к такому открытию во время уборки: под одной из кроватей прятался метровый аллигатор.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

"Мы просто зашли, чтобы убрать номер, и когда мой племянник заглянул под кровать, Уолли был там, – рассказал менеджер мотеля Гэри в интервью изданию. – Он был очень дружелюбным аллигатором, поэтому я не испытывал страха. Он позволил полицейским подержать его и все такое".

Как выяснилось, Уолли принадлежал мужчине, который путешествует с экзотическими животными и демонстрирует их в школах. Однако по какой-то причине аллигатора забыли в мотеле. Владелец объяснил, что думал, что Уолли сбежал.

Аллигатор / Фото: Jam Press

Копы с аллигатором / Фото: Jam Press

Полиция оперативно выяснила все обстоятельства и в пятницу вечером, 14 марта, аллигатора вернули его хозяину.

Напомним, не так давно в Нидерландах группу спасения животных вызвали в приморскую гостиницу, когда гостья, зайдя в комнату, обнаружила дремлющего серого тюленя. Животное составило компанию ошарашенной туристке.

Читайте также: