Зубриха "Манька" прошла через ограждение на границе, чтобы попасть из Беларуси в Польшу: видео

Польские военные помогли зубру.
В Беловежском национальном парке зубриха через ограждение на границе прошла из Беларуси в Польшу, чтобы встретиться со стадом.
Об этом сообщили в Беловежском национальном природном парке Польши.
Отмечается, что стадо зубрихи, которую назвали "Манька", осталось в Польше, тогда как зубриха – в Беларуси. Животное несколько дней ходило вдоль границы, опасаясь перейти через ограждение.
Польские солдаты заманивали зубрыху свеклой и соломой, однако только через несколько дней животное решилось перейти через проволоку и попасть в Польшу. Ей помогали польские военные и работники Национального парка.
Напомним:
- В Гродненской области Беларуси на территории "Беловежской пущи" произошла массовая гибель зубров.
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