Зуд после укуса комара можно снять за секунды: врач назвала простой способ

Укусы комаров обычно не представляют серьезной опасности, однако могут быстро превратиться в настоящую проблему из-за сильного зуда. Он может длиться несколько дней, но есть простой способ облегчить состояние почти мгновенно.

Врач Триша Пашрича, которая училась в Гарварде, рассказала о научно обоснованном методе, который может помочь быстро снять зуд после укуса комара.

По ее словам, главное – не расчесывать место укуса.

«Если вас укусил комар, я расскажу кое-что, что буквально изменит вашу жизнь. Не чешитесь», — сказала врач.

Вместо этого она рекомендует осторожно потереть место укуса двумя пальцами. Делать это нужно легко, без сильного надавливания и раздражения кожи.

«Вот и все. Зуд прошел. Я не чесала, не раздражала кожу и не усугубляла ситуацию. Я просто осторожно потерла», – объяснила Пашрича.

Почему это работает

Врач сослалась на исследование ученых Медицинской школы Миллера при Университете Майами. Исследователи выяснили, что легкое поглаживание кожи может останавливать сигнал зуда еще на раннем этапе.

Когда комар кусает человека, нервные волокна в коже активируются неравномерно. Контраст между раздраженными и невредимыми волокнами и вызывает ощущение зуда.

Легкое трение или поглаживание создает другой сигнал, который скрадывает неприятное ощущение и может не дать зуду «дойти» до мозга.

По словам врача, подобный метод потенциально может помогать не только после укусов комаров, но и в случаях зуда, связанного с экземой.

Она также уточнила, что тереть необязательно именно точку укуса. Достаточно осторожно потереть кожу в той же зоне тела, где возник зуд.

После публикации совета многие пользователи в соцсетях написали, что уже опробовали этот метод и он действительно помог уменьшить зуд.

Напомним, с приходом весеннего и летнего тепла активизируются клещи, которые могут переносить опасные инфекции, в том числе клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Специалисты советуют внимательно подбирать одежду для прогулок на природе и выгула собак, ведь клещей «привлекает» светлую одежду.

