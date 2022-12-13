"Звериное" импортозамещение: в России сделали настойку на мертвом кроте, рецепт стал известным в Сети

В России нашли замену иностранному алкоголю — настойка на мертвом кроте. Рецепт стал настолько популярен в Сети, что российский "Роспотребнадзор" призвал не готовить его.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

В России придумали новый напиток – "кротовуха". Ее рецепт уже активно распространяется в Сети. Автор этого напитка утверждает, что для приготовления нужен мертвый крот, который уже начал разлагаться. Далее – труп животного нужно залить спиртом и дать настояться на несколько недель. По словам российских гурманов, этот напиток имеет вкус "прелой земли после дождя в лесу".

Звериное "импортозамещение" стало популярным в Сети, из-за чего даже официальное российское ведомство "Роспотребнадзор" выдало заявление о том, что "кротовуха" может быть смертельной или привести к инвалидности.

Напомним, в Москве полиция остановила автомобиль с импровизированной ядерной ракетой "Сармат", владелец которого призвал обстрелять Вашингтон. Безумный россиянин совершал автопробег от Казани до Москвы. Ранее его авто сломалось по дороге в столицу РФ, тогда инициаторы кровавых призывов просили единомышленников сбросить им деньги на ремонт авто и бензин.

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