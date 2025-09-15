Звезда фильмов для взрослых назвала самые плохие ошибки "всех мужчин" в постели

Реклама

Звезда фильмов для взрослых Аликс Линкс подняла занавес над самыми огромными ошибками, которые «все мужчины» совершают в сексе.

Об этом она рассказала IGV.

Линкс более 10 лет работает в индустрии для взрослых, заработав свою популярность в этом секторе благодаря работе на OnlyFans и горячим студийным съемкам.

Как сообщается, она зарабатывает колоссальные пятизначные суммы в месяц, создавая контент по заказу, от интимного до причудливого, например, прыгания на воздушных шарах или купания в ванной, наполненной желе.

Линкс также не стесняется раскрывать некоторые секреты индустрии и делиться своими мыслями о сексе.

Звезда рассказала о трех самых распространенных ошибках, которые допускают мужчины, когда занимаются сексом.

Она говорит, что на первом месте в списке отказ от страстных моментов.

«Пропуск прелюдии — это ошибка номер один, которую совершают мужчины в постели», — сказал Линкс в интервью. «Торопятся и бросаются сразу в дело. Пропустить поцелуи и просто сорвать с тебя одежду — иногда это может быть горячо, но редко. Типа, давай, ты действительно собираешься сделать это немедленно?».

Линкс утверждает, что женщинам часто нужно время, чтобы возбудиться и быть готовыми к игре.

«Женщин нужно разогреть», — пояснила она. «Это как диджейский сет, ты должен разогреть толпу перед тем, как выпустить трек. Мужчины пропускают прелюдию, и они должны осознать, что это имеет огромное значение. Я знаю, что ребятам гораздо легче получить оргазм, но мы устроены совсем иначе. Нам нужно время, а тебе нужно не спешить».

Аликс Линкс / Фото: instagram.com/thealixlynx

Ее второй совет касается личной гигиены и мытья, хотя он признает, что грубое упущение, к счастью, не так распространено.

«Неухоженность и нечистота — это вторая самая большая ошибка, которую совершают мужчины», — говорит Линкс. «Им просто не хватает самосознания. Это не очень распространенное явление, но я его замечала. Например, ты вообще заботишься о себе? Ухаживаешь за собой? Ты просто пускаешь все на самотек и даже не думаешь об этом? Серьезно, чувак — прими проклятый душ. Если ты только что вернулся из тренажерного зала, иди помой свои яйца».

В заключение она сказала, что мужчины часто совершают ошибку, считая, что у всех женщин все работает одинаково.

«Я думаю, что действовать на автопилоте и не тратить время на то, чтобы понять, что работает, а что нет, — это огромное „нет-нет“. Просто предполагать, что это сработает, потому что сработало в прошлый раз. Все женщины разные, понимаете? Вы должны говорить и вы должны общаться», — подытожила Линкс.

