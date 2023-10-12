Звезда Instagram побил необычный рекорд, натянув нижнюю губу на нос - видео

Он удерживал это положение в течение 1 минуты и 2 секунды.

Житель Нового Орлеана Джованте Картер, он же HolyGxD в Instagram, продемонстрировал свой фирменный трюк, натянув нижнюю губу на нос, и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом говорится на официальном сайте.

"Выполняя этот трюк с лицом, вы не можете дышать", — сказал судья Марко Фригатти. "По сути, вам нужно задержать дыхание, а также все задействованные мышцы очень устают".

22-летнему Картеру удалось продержаться 1 минуту и 2 секунды, побив рекорд в 53 секунды, установленный китайцем Шуцюань Таном в 2012 году.

Блогер сказал, что узнал о своем таланте делать необычное выражение лица, когда учился в третьем классе.

"Я обедал, и мой одноклассник сказал мне, что когда я ем, все мое лицо исчезает", – вспомнил он. "Он попросил меня жевать без еды, и я жевал, и делал это с лицом! Очевидно, все смеялись, а мой учитель сошел с ума".

Напомним, мужчина проплыл в огромной тыкве более 60 км. Он преодолел расстояние за 11 часов.

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