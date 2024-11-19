Звезда OnlyFans хочет родить первого ребенка на Марсе от Илона Маска (фото)

Она считает, что они могли бы стать "межгалактическими Адамом и Евой".

Шведская модель OnlyFans Эльза Тора заявила, что хочет стать первым человеком, родящим ребенка от Илона Маска на Марсе.

Об этом пишет Daily Star.

22-летняя женщина стремится помочь американскому изобретателю колонизировать Марс.

"Я очень люблю фантастику, поэтому я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином или с Илоном... Я думаю, что он очень классный, я думаю, что он очень забавный", — сказала она на шоу Кайла и Джеки О. "Я люблю его, я много раз видела его в Твиттере. Я отметила его в сообщении на Х и написала ему петицию. Он космонавт, а еще у него уже 12 детей, поэтому он опытный".

Позиционируя себя и технологического магната как межгалактических "Адама и Еву", блондинка сказала, что это будут "Илон и Эльза для Марса".

Эльза Тора / Фото: instagram.com/elsa.thora

Илон Маск ранее заявлял, что надеется, что к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек. Миллиардер надеется, что со временем колония мужчин и женщин поселится на Красной планете и будет там размножаться, чтобы увеличить численность марсианского населения.

Но эксперты учли аспект здоровья и безопасности, связанный с занятием сексом в космосе. Келли Вайнерсмит недавно рассказала, что люди, которые хотели сделать это в космосе, были обмануты.

"Они не понимают, как происходит размножение", – сказала Вайнерсмит. "Эти миллиардеры думают, что это инженерная проблема. Они думают, что если они получат достаточно большую ракету, то биология позаботится о себе сама — но это не так".

Вайнерсмит предупреждает, что из-за разной гравитации в космосе пары могут рисковать здоровьем своего будущего ребенка, если они забеременеют на Марсе.

Напомним, ранее Илон Маск спрогнозировал, что произойдет в ближайшее время с человечеством. По мнению американского миллиардера, человечество ждут большие изменения.

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