Звезда Сети установил рекорд, зажегши спички вантузами на груди — фото, видео

Также он попытался получить еще один титул.

Японский артист Казухиса Уэкуса, получивший огромное количество поклонников благодаря своим выступлениям на телевизионных шоу, добавил в свою коллекцию еще один уникальный рекорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Так, мужчина впервые установил рекорд по количеству спичек, зажженных с помощью прикрепленных к телу вантузов за одну минуту – 73 штуки.

Топлесс, с вантузом, присосанным к каждому из сосков, он размахивал туловищем туда-сюда, чтобы поджечь спички, приклеенные к столу. Когда они загорались один за другим, он передвигался поочередно на коленях, повторяя процесс, пока не заканчивалось его время.

На этом звезда социальных сетей не остановился и вернулся на сцену, чтобы попытаться получить еще один титул.

Одетый в шорты с леопардовым принтом, Казухиса осторожно поставил пять стаканов друг на друга, разделив их бумажками. Каждая бумажка была прикреплена к куску ленты, которая другим концом была прикреплена к краям диска.

Казухиса Уэкуса / Фото: guinnessworldrecords.com

Спустив шорты, чтобы открыть под ними пару плотных черных боксеров, исполнитель ошеломил живую аудиторию, зажав диск между ягодицами. Вращаясь в быстром размашистом движении, он плавно оттащил бумагу в сторону, от чего стаканы идеально упали в стопку.

Это действие принесло ему рекорд за наибольшее количество бумажек, извлеченных из стопки стаканов с помощью тела – 5.

Казухиса Уэкуса / Фото: guinnessworldrecords.com

Возможно, Казухиса был одет очень бедно для участия в шоу, но на самом деле это гораздо больше одежды, чем обычно носит. Для участия в шоу Britain's Got Talent в 2018 году он оказался полностью голым, балансируя чашками и блюдцами на шелковой простыне, уложенной на его тело, а затем откинул простыню, оставив чашки, чтобы скрыть свое достоинство.

Другие рекорды Казухисы:

Наибольшее количество предметов, одновременно вытянутых из-под стеклянных бутылок с помощью линейки (без рук) – 6

Наибольшее количество обручей, пройденных мячом для настольного тенниса, поднятым с помощью фена, зажатого между ног, за одну минуту – 11

Самое высокое двойное перетягивание полотна башни Дженга с телом – 78 см

Самое быстрое время извлечения 20 фишек казино под стеклянной бутылкой (без рук) – 9,63 секунды

Самая длинная балансировка бокала вина на голове с помощью вентилятора – 28 секунд

Напомним, гигантская голубика признана самой тяжелой в истории. Ягода на 4,2 г тяжелее предыдущей рекордсменки.

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