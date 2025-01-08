Звезда TikTok подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила – фото

Звезда TikTok подал в суд на свою экс-любимую после того, как она якобы внезапно закончила их роман грубым письменным прощанием.

Создатель контента, известный как Яэль Вильярреал, теперь хочет вернуть свои деньги, которые потратил на избранницу. В частности, он утверждает, что она расплатилась за дорогостоящую камеру его кредитной картой, когда они были вместе.

Он также поделился, что после расставания они вместе решили, что попытаются получить возмещение за два билета на концерт Ланы Дель Рэй, которые он до сих пор не получил. Яэль утверждает, что его бывшая получила деньги, но еще не перечислила ему половину.

На видео в TikTok, которое просмотрели почти пять миллионов человек, он сказал: "Я не ищу проблем, я ищу решения. Не получив никакого ответа от нее, ее мамы или отца, я решил подать заявление в суд. И к моему удивлению, после получения повестки она сообщила своим близким друзьям, что покидает страну. Она утверждает, что я подарил ей камеру, что является ложью. Это не был подарок".

Яэль Вильярреал / Фото: @yaelvillarreall

Его история всколыхнула Интернет-пользователей, собрав 611 000 лайков и более 5 000 комментариев – многие поддержали: "Ты был очень вежливым, надеюсь, ты получишь свои деньги обратно", "Столько драмы", "Я тебя понимаю".

Напомним, рождественская вечеринка с соседями чуть не разрушила брак пары. Муж рассказал, что там произошло.

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