ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Звездная семья аистов Одарки и Грицика снова пополнилась: в гнезде появился четвертый птенец (видео)

В знаменитом аистом гнезде произошло новое пополнение — вечером 20 мая на свет появился четвертый аист, который назвали Никой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Аист

Аист / © Pixabay

В знаменитом гнезде аистов Одарки и Грицика вечером 20 мая вылупился четвертый птенец. Малыш появился на свет в 21:58:08 и уже получил имя - Ника.

О рождении нового аиста сообщили в сообществе, которое следит за жизнью пернатой семьи онлайн. Имя для птенца выбрали благодаря донату в размере 20 055 гривен.

© из соцсетей

"Еще полностью его не было видно, только в эту минуту за другими детьми видно было ее голову. Ждем!", - говорится в сообщении.

Зрители трансляции уже активно приветствуют новую жительницу гнезда. Тем временем родители-аисты продолжают заботливо ухаживать за малышами.

Напомним, накануне в гнезде уже вылупились трое аистов, за жизнью которых круглосуточно наблюдают тысячи украинцев.

Напомним, что ранее мы сообщали, что польский аист Збыся неожиданно изменил страну гнездования и поселился в Украине. Это редкий случай миграции, который уже заинтересовал ученых.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie