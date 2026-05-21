Звездная семья аистов Одарки и Грицика снова пополнилась: в гнезде появился четвертый птенец (видео)

В знаменитом гнезде аистов Одарки и Грицика вечером 20 мая вылупился четвертый птенец. Малыш появился на свет в 21:58:08 и уже получил имя - Ника.

О рождении нового аиста сообщили в сообществе, которое следит за жизнью пернатой семьи онлайн. Имя для птенца выбрали благодаря донату в размере 20 055 гривен.

"Еще полностью его не было видно, только в эту минуту за другими детьми видно было ее голову. Ждем!", - говорится в сообщении.

Зрители трансляции уже активно приветствуют новую жительницу гнезда. Тем временем родители-аисты продолжают заботливо ухаживать за малышами.

Напомним, накануне в гнезде уже вылупились трое аистов, за жизнью которых круглосуточно наблюдают тысячи украинцев.

Напомним, что ранее мы сообщали, что польский аист Збыся неожиданно изменил страну гнездования и поселился в Украине. Это редкий случай миграции, который уже заинтересовал ученых.

