Звездопад достигает пика: как увидеть «падающие звезды», оставленные кометой Галлея

В ночь с 5 на 6 мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды. Это один из двух ежегодных звездопадов, связанных с кометой Галлея.

Об этом сообщает Live Science.

Эта-Аквариды активны ежегодно с 19 апреля по 28 мая. Метеоры визуально будто вылетают с участка неба вблизи созвездия Водолея, в частности в районе звезды Эта Водолея. Впрочем, сама звезда, расположенная на расстоянии около 168 световых лет от Земли, к метеорному потоку отношения не имеет.

Источником звездопада являются пыль и обломки, которые оставила после себя комета Галлея. Она вращается вокруг Солнца примерно через 76 лет. Последний раз комету можно было наблюдать во внутренней части Солнечной системы 1986 года, а в следующий раз она вернется в 2061-м.

Сейчас комета Галлея находится на внешних областях Солнечной системы, за орбитой Нептуна. Однако дважды в год Земля проходит через ее пылевой след. Именно так возникают Эта-Аквариды весной и Ориониды осенью – с начала октября до начала ноября.

Когда частицы кометной пыли входят в атмосферу Земли, они двигаются со скоростью около 65 км/с и сгорают, образуя быстрые метеоры со светящимися следами. Яркие болиды также возможны, но встречаются редко.

Лучше всего Эта-Аквариды видны в южных тропиках, где радиант потока поднимается выше над горизонтом перед рассветом. При идеальных условиях там можно увидеть до 50 метеоров в час.

В Северном полушарии поток обычно менее интенсивный — около 10–30 метеоров в час, поскольку радиант расположен низко над восточным горизонтом. В то же время метеоры могут выглядеть особенно эффектно: они долго скользят низко по небу.

В этом году наблюдение усложнит яркий лунный свет. В пиковую ночь Луна будет освещена примерно на 84%, поэтому количество видимых метеоров может уменьшиться до менее 10 в час.

Лучшее время для наблюдения перед рассветом 6 мая, когда радиант потока поднимется выше, а Луна будет ниже над горизонтом. Для наблюдения не требуются телескопы или бинокли: метеорный поток лучше виден невооруженным глазом.

Чтобы увидеть больше «падающих звезд», следует выбрать темное место подальше от городского освещения, дать глазам 20–30 минут привыкнуть к темноте и смотреть не в одну точку, а охватывать взглядом как можно больше участка неба.

