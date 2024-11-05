Звезду Instagram белку Пинат подвергли эвтаназии после анонимных жалоб (фото)

Ставшая известной в социальных сетях белка Пинат была подвергнута эвтаназии после того, как была изъята во время рейда нью-йоркских властей.

Об этом сообщает Sky News.

Семь лет назад Марк Лонго спас Пинат, увидев, как ее мать сбила машина в Нью-Йорке.

Необычное животное, которое имело более 751 000 подписчиков в Instagram, можно было увидеть в ковбойской шляпе, как она грызла вафли, прыгала через обручи и сидела на плече 34-летнего мужчины.

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Но после ряда анонимных жалоб Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEC) изъял пушистую, а также енота по кличке Фред из дома Лонго в Пайн-Сити. Оба животных были подвергнуты эвтаназии, подтвердили DEC и Департамент здравоохранения округа Чемунг.

"30 октября DEC изъяла енота и белку, которые жили вместе с людьми, что создавало потенциальную угрозу заражения людей бешенством. Кроме того, белка укусила человека, участвовавшего в расследовании. Для проверки на бешенство оба животных были подвергнуты эвтаназии", — говорится в заявлении ведомств.

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Лонго, управляющий приютом для животных, вдохновленный своей белкой, под названием P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, рассказал: "DEC пришел ко мне домой и провел обыск без ордера на обыск, чтобы найти белку! Со мной обращались так, будто я наркодилер, и они пришли за наркотиками и оружием".

После того, как Лонго забрал белку в свой бывший дом в Норуолк, штат Коннектикут, он ухаживал за ней в течение восьми месяцев, прежде чем попытаться выпустить в дикую природу. Но почти через два дня он нашел белку, которая "сидела на его крыльце без половины хвоста, из которого торчала кость", и решил, что она не сможет выжить в дикой природе.

Еще до того, как он узнал о судьбе Пинат, Лонго написал в своем сообщении в Instagram: "Что ж, Интернет победил. Ты забрал у меня одно из самых удивительных животных из-за своего эгоизма. Для группы людей, позвонивших в DEC, есть специальное место в аду".

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

По закону штата Нью-Йорк, владеть диким животным, таким как белка, без лицензии запрещено. Лонго сказал, что знал об этом и подавал документы еще до рейда. Он добавил: "Если мы не соблюдаем правила, направьте нас в правильном направлении, чтобы мы придерживались правил, понимаете?".

Напомним, удивительную двухголовую черепаху окрестили "чудом". Владелец несколько раз спасал ее от смерти.

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