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Звезду Instagram белку Пинат подвергли эвтаназии после анонимных жалоб (фото)

Звезду Instagram белку Пинат подвергли эвтаназии после анонимных жалоб (фото)

Звезду Instagram белку Пинат подвергли эвтаназии после анонимных жалоб (фото)

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Необычное животное имело более 751 000 подписчиков.

Ставшая известной в социальных сетях белка Пинат была подвергнута эвтаназии после того, как была изъята во время рейда нью-йоркских властей.

Об этом сообщает Sky News.

Семь лет назад Марк Лонго спас Пинат, увидев, как ее мать сбила машина в Нью-Йорке.

Необычное животное, которое имело более 751 000 подписчиков в Instagram, можно было увидеть в ковбойской шляпе, как она грызла вафли, прыгала через обручи и сидела на плече 34-летнего мужчины.

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Но после ряда анонимных жалоб Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEC) изъял пушистую, а также енота по кличке Фред из дома Лонго в Пайн-Сити. Оба животных были подвергнуты эвтаназии, подтвердили DEC и Департамент здравоохранения округа Чемунг.

"30 октября DEC изъяла енота и белку, которые жили вместе с людьми, что создавало потенциальную угрозу заражения людей бешенством. Кроме того, белка укусила человека, участвовавшего в расследовании. Для проверки на бешенство оба животных были подвергнуты эвтаназии", — говорится в заявлении ведомств.

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Лонго, управляющий приютом для животных, вдохновленный своей белкой, под названием P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, рассказал: "DEC пришел ко мне домой и провел обыск без ордера на обыск, чтобы найти белку! Со мной обращались так, будто я наркодилер, и они пришли за наркотиками и оружием".

После того, как Лонго забрал белку в свой бывший дом в Норуолк, штат Коннектикут, он ухаживал за ней в течение восьми месяцев, прежде чем попытаться выпустить в дикую природу. Но почти через два дня он нашел белку, которая "сидела на его крыльце без половины хвоста, из которого торчала кость", и решил, что она не сможет выжить в дикой природе.

Еще до того, как он узнал о судьбе Пинат, Лонго написал в своем сообщении в Instagram: "Что ж, Интернет победил. Ты забрал у меня одно из самых удивительных животных из-за своего эгоизма. Для группы людей, позвонивших в DEC, есть специальное место в аду".

Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Белка Пинат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

По закону штата Нью-Йорк, владеть диким животным, таким как белка, без лицензии запрещено. Лонго сказал, что знал об этом и подавал документы еще до рейда. Он добавил: "Если мы не соблюдаем правила, направьте нас в правильном направлении, чтобы мы придерживались правил, понимаете?".

Напомним, удивительную двухголовую черепаху окрестили "чудом". Владелец несколько раз спасал ее от смерти.

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